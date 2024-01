Urban Latino HipHop in der Zehntscheuer

„Urban Latino HipHop“ ist am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer zu erleben. „La Nefera, die in Basel lebende Rapperin mit dominikanischen Wurzeln, verspricht mit den Konzerten ihrer „C'est ça“- Tour ein Fest der Vielfalt, das die Zuhörer in die aufregende Welt der Latin Urban-Sounds und pulsierender Hip-Hop-Beats entführt“, heißt es in der Ankündigung.

Gemeinsam mit ihrer Band - Victor Hege/Sousaphone, Gitarrist Ernesto Herrera und Schlagzeuger Florian Haas - wird La Nefera nun auf der Zehntscheuerbühne stehen (Foto: Leon Breiter). Karten gibt es für 22 Euro, ermäßigt für 20 Euro. Der Vorverkauf findet in Ravensburg an der Tourist-Info und bei der Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen der Region statt.