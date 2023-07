Der Landkreis Ravensburg wird im August 2023 auf dem Fußballplatz der Humpisschule auf der Burachhöhe in Absprache mit der Stadt Ravensburg eine Leichtbauhalle zur vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten errichten. Das teilt das Landratsamt mit. „Die wachsenden Zugangszahlen zwingen uns zum kurzfristigen Aufbau weiterer Unterbringungsplätze. Gleichzeitig halten wir uns an unsere Zusage, dass alle Turn– und Sporthallen zu Beginn des neuen Schuljahres wieder für den Schul– und Vereinssport zur Verfügung stehen werden. In der Kombination ist das ein echter Kraftakt“, berichtet der Erste Landesbeamte und stellvertretende Landrat Andreas Honikel–Günther. „Leichtbauhallen sind bereits in anderen Landkreisen im Einsatz. Sie können schneller und kostengünstiger als Massivbauten errichtet werden“, so Honikel–Günther weiter.

Bis zu 300 Personen finden Platz

Die Leichtbauhalle soll auf dem Fußballplatz der Humpisschule Ravensburg errichtet werden und kann bis zu 300 Personen aufnehmen. Eigentümer des Grundstücks ist der Landkreis Ravensburg. Die Aufbauarbeiten beginnen laut Pressemitteilung voraussichtlich am 7. August und sollen Anfang Oktober abgeschlossen sein. Stand heute plant der Landkreis mit einer Betriebsdauer bis mindestens Mitte 2024. Die Betriebsdauer sei aber ganz wesentlich von der weiteren Zugangsentwicklung abhängig.

Der Zugang von ukrainischen Geflüchteten in den Landkreis Ravensburg habe sich in den vergangenen Monaten auf vergleichsweise niedrigem Niveau stabilisiert und liege bei monatlich 40 bis 60 Personen. Jedoch steigen die Zugangszahlen von Geflüchteten aus Drittstaaten wie Syrien, Afghanistan und der Türkei nach einem vorübergehenden Rückgang zu Beginn des Jahres bundesweit wieder signifikant an. In den ersten sieben Monaten wurden dem Landkreis Ravensburg 463 Asylbewerber zugewiesen. 2022 wurden im gleichen Zeitraum 264 und im Jahr davor 156 Asylbewerber zugewiesen. Wie das Landratsamt berichtet, sei laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe im August bereits mit weiteren 124 Zuweisungen in den Landkreis zu rechnen.

Planung der Unterbringungsplätze angepasst

Aufgrund dieser extrem dynamischen Entwicklung musste die Zugangsprognose sowie die darauf basierende Planung der Unterbringungsplätze angepasst werden. Wie das Landratsamt mitteilt, zeigte sich, dass die bisherige Kapazitätsplanung, welche unter anderem die sukzessive Errichtung von acht Containeranlagen (etwa 370 Plätze) bis Frühjahr 2024 umfasst, den zu erwarteten Zugang an Asylbewerbern über die Wintermonate bis zum Frühjahr 2024 nicht abdecken kann.

„Ich bin der Stadt Ravensburg sehr dankbar, dass wir in enger Abstimmung eine kurzfristige Alternative für die Unterbringung von Geflüchteten erarbeiten konnten“, so Honikel–Günther. „Weiterhin gilt mein Dank dem DRK–Kreisverband Ravensburg, der die Betreuung der neuen Unterkunft übernehmen wird sowie den angrenzenden Schulen und Einrichtungen.“ In Kürze soll die Einladung der Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung erfolgen. Hier besteht die Möglichkeit Fragen zum Bau und zum Betrieb der Unterkunft zu stellen.

Sicherheitsdienst wird beauftragt

Wie die Burachhalle ist diese Unterkunft nicht als Selbstversorgerunterkunft konzipiert. Die Alltagsbetreuung sowie die Sozialarbeit werden vom DRK–Kreisverband Ravensburg übernommen, während der Landkreis für die Bereiche Wohnheimverwaltung sowie die Hausmeisterei zuständig ist. Der Landkreis Ravensburg wird wie in allen vorläufigen Unterkünften einen Sicherheitsdienst beauftragen.