Unter Alkohol und Drogen hinterm Steuer

Offenbar unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand ein 30-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Das teilt die Polizei mit.

Da der Mann augenscheinlich berauscht am Steuer saß, führten die Beamten Vortests durch, die rund 1,3 Promille Alkohol und den Konsum von Metamphetamin bestätigten. Der 30-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.