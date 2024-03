Hier hat alles begonnen: In der Zehntscheuer in Ravensburg stand der Sänger Myle schon mit acht Jahren auf der Bühne. Dorthin ist der mittlerweile 23-Jährige am vergangenen Freitag zurückgekehrt und spielte erstmals seit langer Zeit wieder ein Konzert zu Hause. Die Tickets waren innerhalb eines Tages ausverkauft. Deshalb steht nun ein weiteres Heimatkonzert auf dem Tourplan.

Nicht nur Familie, Freunde und ehemalige Klassenkameraden mischten sich unter das Publikum, auch Fans von weiter weg reisten extra für das Heimatkonzert an. Für einen Fan hatte Myle sogar eine Überraschung parat.

Spielte mit 16 schon auf dem Southside

Mit einem Strahlen im Gesicht begrüßt Myle, der eigentlich Milo Hoelz heißt, seine rund 250 Zuhörer in der alten Scheune am Rand der Ravensburger Altstadt. Der Bass bringt den Raum zum Beben. Hände mit kreisrunden Smileys aus buntem Papier gehen in die Höhe. „Smylers“, ein Mix aus seinem Künstlernamen und dem englischen Wort für Lächeln, so nennen sich seine Fans.

Während Myle sich eine Gitarre schnappt, singt das Publikum die Zeilen des Songs „Hold Me“, mit dem es Myle in die Top 100 der deutschen Radiocharts schaffte. Textsicher zeigten sich ein paar Besucherinnen schon bei Hanniou, einer jungen Musikerin aus Stuttgart, die das Vorprogramm mit sanften Balladen am Keyboard füllte. Sie geht in diesem Jahr zum ersten Mal auf Tour.

Die Nachwuchskünstlerin Hanniou aus Stuttgart stimmte das Publikum auf den Konzertabend in der Zehntscheuer ein. (Foto: Stephanie Widmann )

Hanniou wie auch Myle haben ihren Durchbruch im Wesentlichen durch Social Media geschafft. Auf der Plattform TikTok folgen ihnen mehr als Hundert Tausend Menschen.

Der gebürtige Ravensburger begeisterte sich schon früh für Musik, schrieb eigene Lieder, spielte auf Festen und in Fußgängerzonen der Region. Mit 16 Jahren trat er bereits auf dem Southside Festival auf. Im vergangenen Jahr folgte die erste eigene Tour. Ein Stopp in Oberschwaben war allerdings nicht dabei. Das holt er nun nach.

Blumen für Geburtstagskind

Begleitet wird Myle von seiner Band: drei Jungs, die aus ganz Deutschland verteilt kommen. Das sind Sebastian Feige an der Gitarre, Nicolai Ditsch am Schlagzeug und Leon Würschinger am Bass und Keyboard.

Zusammen geben sie über eineinhalb Stunden hinweg alles. Der Ohrwurm „Not Ready“ macht es dem jungen Publikum einfach, mitzusingen. Mit der kraftvollen Ballade „Overkill“ sorgen die Musiker für eine mystische Stimmung. Bei Myles aktueller Single „F*ck It“ schreit fast der ganze Saal mit.

Eine junge Frau wird sich noch lange an den Abend erinnern. Chrissi aus der Nähe von München bekommt von Myle einen Strauß Tulpen überreicht. „Für das Geburtstagskind“, sagt der Sänger, der dafür ins Publikum kommt. Umringt von seinen Fans spielt er gemeinsam mit Gitarrist Sebastian ein paar Songs. Sie stehen auf zwei Bierkisten, nur Handylichter erhellen die beiden.

Für das Finale geht es für die Band auf die Bühne zurück. Der große leuchtende Schriftzug „Myle“ hinter ihnen springt auf Rot. „Habt ihr Lust zu tanzen?“, ruft der Sänger. Damit sich auch wirklich alle vor der Bühne bewegen, bringt Myle ihnen kurzerhand ein paar Schritte bei. Nahezu synchron tanzt die Menge zu seinem Gute-Laune-Song „Something In Between“.

Zweite Show im November

Auch Myles Eltern lassen sich mitreißen. Sein Papa stammt aus Ravensburg, seine Mama aus New York. Das ist mitunter ein Grund, warum er von Beginn an seine Songs auf Englisch schreibt. „Er hat sein ganzes Leben da rein gehängt“, sagt Papa Tobias Hoelz, schließt wieder die Augen und bewegt sich zur Musik.

Mit der letzten Zugabe, die Myle allein auf der Bühne performt, ist der Abend noch nicht vorbei. Im Zuschauerraum verteilt der 23-Jährige Autogrammkarten und Umarmungen, macht Videos und Fotos, bis gegen Mitternacht wirklich jeder Fan an der Reihe war. „Es war ein unfassbares Gefühl, endlich mal wieder zu Hause zu spielen“, sagt Myle und zeigt immer noch ununterbrochen sein Lächeln.

All diejenigen, die kein Ticket ergattern konnten, haben nochmal im Herbst die Chance, Myle live in der Zehntscheuer zu erleben. Er spielt eine Zusatzshow am Samstag, 16. November, im Rahmen seiner kommenden Tour. Noch gibt es Karten für Myle in Ravensburg auf reservix.de.