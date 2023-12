Unfallverursacher fährt ohne Führerschein

Ohne Führerschein ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Hinzistobler Straße in Ravensburg unterwegs gewesen. Weil er laut Polizeibericht die Ampel nicht richtig sehen konnte, hat ein 89-jähriger Mazda-Fahrer an einer roten Ampel im Bereich Wangener Straße seinen Wagen ein wenig zurückgesetzt. Dabei stieß er leicht mit einem hinter ihm stehenden Mercedes zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Senior keinen Führerschein vorzeigen. Gegen ihn sowie seine Beifahrerin, die zugleich Halterin des Wagens ist, werden nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft gefertigt.