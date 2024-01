Vier Unfallfluchten in wenigen Stunden - Fahrer machen sich strafbar

Gleich zu mehreren Unfallfluchen ist es am Mittwoch und Donnerstag im Kreis Ravensburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, könnten fehlendes Unrechtsbewusstsein, der fehlende Wille, Verantwortung für das eigene Fehlverhalten zu übernehmen, oder die Angst vor einem Anstieg in der Schadensfreiheitsklasse der Versicherung Gründe dafür sein, dass die Polizei tagtäglich und meist mehrfach über Verkehrsunfallfluchten berichten muss.

Die Unfallflüchtigen seien sich offenbar nicht bewusst, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort einen Straftatbestand darstellt, der weitreichende Folgen nach sich ziehen könne. Die Straftat werde in der Regel nicht nur mit einer empfindlichen Geldstrafe sanktioniert, sondern habe oft auch den Entzug des Führerscheins zur Folge. Außerdem könne beim Versuch einer späteren Schadensregulierung über die Versicherung, diese ihre Leistungen auch kürzen oder ablehnen.

Unfall bemerkt, kurz gebremst und weiter gefahren

In der Weißenauer Straße kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr an der Ampel zur Jahnstraße zum Streifvorgang zwischen einem Audi und einem grauen VW. Der unbekannte VW-Fahrer, der den Zusammenstoß offenbar bemerkt hatte, bremste kurz und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Laut Polizeibericht müsste der VW auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0751/8033333.

Zu einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr kam es ebenfalls am Mittwoch gegen 18 Uhr zwischen Sattelbach und Winterbach. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll hier in Richtung Sattelbach fahrend zu weit auf der Gegenfahrspur gekommen sein, sodass es zur Berührung des Außenspiegels mit dem eines entgegenkommenden Audi kam. Der Schaden wird hier auf etwa 500 Euro geschätzt. Auch hier bittet das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 um Hinweise.

Erheblicher Sachschaden

Einen erheblichen Sachschaden von rund 9.500 Euro hinterließ der unbekannte Fahrer eines roten Autos am Donnerstag kurz vor 5.30 Uhr bei Fronreute-Staig. Der Unbekannte überholte von Staig in Richtung Weingarten fahrend am Ortsausgang Staig einen Citroen, als Gegenverkehr kam. Er scherte zu früh wieder ein und streifte dabei die linke Seite des Citroen. Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher davon. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt in dem Fall und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen roten Fahrzeug geben können, das auf der rechten Seite beschädigt sein müsste. Hinweise werden unter Telefon 0751/8036666 erbeten.

Des Weiteren beschädigte ein unbekannter Fahrer im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagmittag und Montagmorgen in Leutkirch mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Hochvogelstraße abgestellten Alfa Romeo. Hier wurde ein Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Hier ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und bittet um Hinweise unter Telefon 07561/84880.