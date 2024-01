Unfallfahrer schläft seinen Rausch aus

Zwei Verkehrsinseln hat ein alkoholisierter Autofahrer am Montagmorgen in der Friedrichshafener Straße überfahren und dabei Schaden in Höhe von rund 2500 Euro angerichtet. Zeugen hatten zunächst den ersten Unfall gemeldet, bei dem die Stoßstange des Autos liegen blieb. Im weiteren Straßenverlauf fanden die Polizisten eine weitere beschädigte Verkehrsinsel sowie den Unfallwagen, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden ist. Der Unfallfahrer schlief indes zu Hause. Er wurde von den Beamten geweckt und musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zeugen, die die beiden Unfälle oder die Alkoholfahrt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.