Unfall im Begegnungsverkehr fordert Verletzte

Ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr in Hinzistobel ereignet hat, hat zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro gefordert. Wie die Polizei mitteilt, streiften sich ein 31 Jahre alter Sprinter-Fahrer und der 42-jährige Fahrer eines Taxis seitlich in einer Kurve. Durch die wuchtige Kollision barsten die Scheiben des Taxis, am Sprinter wurde der Spiegel abgerissen und ins Taxiinnere geschleudert. Der 42-Jährige sowie eine 64-jährige Mitfahrerin erlitten durch die Glassplitter leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Das Taxi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang, insbesondere zu einem etwaig nicht eingehaltenen Rechtsfahrgebot, dauern derzeit an.