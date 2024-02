Seit 23 Jahren setzt sich die 1979 in Wetzisreute geborene Sinteza Natalie Reinhardt für Bildung, Zivilcourage und Empowerment (Ermutigung, Stärkung) von jungen Sinti ein. 2018 gründete sie den Sinti Powerclub, dem 2021 die Landesvertretung deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg angegliedert wurde. Noch hat er seinen Sitz in der Kapuzinerstraße 18 in Ravensburg. Vorsitzende ist Natalie Reinhardt.

Bereits als Klassensprecherin erfuhr die junge Ravensburgerin die Einflussmöglichkeit eines persönlichen Engagements, was - ermutigt durch zwei Lehrerinnen der Bodnegger Schule - wohl schon ihre spätere aktivistische, politische Karriere vorbereitete. Im Ummenwinkel, wo ein Teil ihrer Vorfahren bis 1986 gelebt hat, unterstützte sie schon als Schülerin und später als Lehramtsstudentin Kindergarten- und Schulkinder.

Identität stärken und Antiziganismus bekämpfen

Von Anfang an war es ihr wichtig, die Identität als Sinti zu stärken, die eigene Sprache, das Romanes, als wichtiges Kulturgut zu fördern, über die Vergangenheit aufzuklären und Antiziganismus zu bekämpfen. Sie selbst hatte in ihrer Schullaufbahn bis zum Abitur am Agrarwissenschaftlichen Gymnasium kaum etwas über die Geschichte der Sinti und Roma erfahren. Auch über 500.000 während des NS-Regimes ermordete Sinti und Roma wurde kaum gesprochen. Dass nur 3000 deutsche Sinti den Holocaust überlebt haben, war ebenfalls ein Tabuthema.

2017 initiierte Natalie Reinhardt im Ummenwinkel eine Kinderbibelwoche. Danach zeigte das vom Kreisjugendring entliehene Zelt Stockflecken. Wie wichtig Vereinsstrukturen im Hinblick auf einen Versicherungsschutz sind, spürte die junge Frau da am eigenen Geldbeutel. Mit ein Grund, gemeinsam mit anderen den Sinti Powerclub zu gründen, in den auch ihre drei Kinder von Anfang an hineinwuchsen.

Bildungsprojekt zur Aufklärung

Der Verein bietet Online-Bildungsberatung, Nachhilfeunterricht, Unterstützung von Prüfungsvorbereitungen, Informationen über Geschichte und Kultur der Sinti und Kurse auf Romanes, der vom Sanskrit abgeleiteten Sprache. Ein zwei Schulstunden umfassendes Bildungsprojekt ist der Aufklärung und dem Empowerment verpflichtet.

Zudem motiviert der Club junge Schüler aus der Community „Sinti-Powerbotschafter“ zu werden, um in ihrer Schule Vorträge zu halten, die ihnen von der Club-Leitung zur Verfügung gestellt werden. Über allem steht als ermutigendes Motto: „Du kannst über Mauern springen!“ und „Du schaffst das!“.

Seit sechs Jahren wird der Ravensburger Sinti-Verein vom Bundesprojekt „Demokratie leben“, der Städte Ravensburg und Weingarten unterstützt. Eine dreijährige Projektförderung durch die Baden-Württemberg-Stiftung ermöglichte die Anmietung des Quartiers in der Kapuzinerstraße, um Begegnungsräume zu schaffen. Dort werden neben Tagungen, Workshops und Jugendtreffen auch Gottesdienste gehalten. Da das Gebäude jetzt einer Neubebauung im Weg steht, werden dringend neue Räume gesucht.

Wichtige Elemente der Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit

Der Sinti Powerclub ist als Landesvertretung in Baden-Württemberg ein Verband des Zentralrats deutscher Sinti und Roma.

Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit auf das Positive und Machbare. Sinti gehören seit Jahrhunderten zu unserer Gesellschaft, unser Verein setzt die Segel neu und macht gemeinsame Geschichte sichtbar, sagt Reinhardt.

Dennoch sei die angegliederte Meldestelle für Antiziganismus, bei der Menschen Ausgrenzung oder Diskriminierung melden können, unverzichtbar. Auch das neu entstandene Netzwerk von Hochschulen, Kirchen und Kommunen sowie der vor Kurzem gegründete Studierendenverband der Sinti und Roma sind wichtige Elemente der Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit. Vielleicht tragen sie dazu bei, dass es für Angehörige dieser Minderheit in Zukunft leichter wird, sich zu outen.

Natalie Reinhardt ist in dritter Generation Ravensburgerin. Dass der Sinti-Verein seinen Sitz in Ravensburg hat, liegt in der Geschichte der Ravensburger Sinti, die trotz ihrer tiefen Verwurzelung hier unendliches Leid erlebt haben, so im Zwangslager Ummenwinkel und bei der Ausgrenzung nach 1945. Für ein besseres Miteinander zu sorgen, die Bürgerrechte einzufordern und die Gedenkkultur zu beleben seien die vorrangigen Aufgaben der Landesvertretung.

Zitat einer Holocaustüberlebenden hat sich eingeprägt

Vortragsarbeit, Ausstellungseröffnungen und Workshops stehen im Fokus dieser aktiven Bürgerrechtlerin. Erst kürzlich sprach sich Reinhardt bei der Digitalen Menschenkette in Ravensburg für Demokratie und gegen die AFD aus. „Es geht voran“ zieht sie Bilanz, „die Gesellschaft ist sensibler geworden und geht mit. Meine Arbeit ist erfolgreich, weil ich sie nicht allein machen muss.“ Und ein Satz von Philomena Franz, einer Holocaustüberlebenden, hat sich ihr für immer eingeprägt: „Wenn wir hassen, verlieren wir, wenn wir lieben, gewinnen wir.“