Unbekannter kollidiert mit Leitplanke

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Montag gegen 23.20 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg–Süd und Ravensburg–Nord kurz vor dem Wernerhoftunnel gegen die Mittelleitplanke geprallt. Das teilt die Polizei mit. In der Folge soll der Unbekannte auf den Standstreifen gefahren und den Schaden an seinem weißen Transportfahrzeug begutachtet haben. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Unfallverursacher, der an der Schutzplanke einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht hatte, nicht mehr antreffen. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333.