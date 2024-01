Unbekannter gibt nach Unfall falsche Telefonnummer an

Lediglich einen Zettel mit einer nicht existenten Telefonnummer hat ein Unbekannter in der vergangenen Woche nach einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße in Ravensburg an einem geparkten VW angebracht. Anschließend fuhr er davon, wie es im Bericht der Polizei heißt. Das Polizeirevier Ravensburg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Verursacher beobachtet haben, unter Telefon 0751/803-3333 um Hinweise. Bei der Kollision, die sich zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag ereignet hatte, entstand an dem beschädigten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.