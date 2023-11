Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag in der Zeppelinstraße in Ravensburg einen geparkten Wagen gestreift. Dieser stand laut Polizeibericht zwischen 17.40 und 19.20 Uhr entlang der Fahrbahn, wo ihn der Unbekannte an der rechten Seite streifte. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten sich unter Telefon 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.