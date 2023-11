Unbekannte zünden Toilettenpapier in Schule an

Mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten ist die Freiwillige Feuerwehr öaut Polizeibericht am Mittwoch gegen 10 Uhr zu einem Brandalarm in einer Schule in der St.-Martinus-Straße ausgerückt. Schnell stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Personen in der Toilette im ersten Obergeschoss Toilettenpapier angezündet hatten, das für eine Rauchentwicklung sorgte. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits erloschen. Sachschaden entstand keiner. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg dauern an.