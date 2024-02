Unbekannte zünden Papiertonnen an

Mehrere brennende Papiertonnen wurden der Polizei am Dienstagfrüh gegen 4 Uhr in Torkenweiler gemeldet. Unbekannte hatten laut Polizeibericht den Inhalt der Tonnen offenbar angezündet. In der Marktstraße wurde durch das Feuer eine Kunststatue aus Holz in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht mehr antreffen. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.