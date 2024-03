Unbekannte zünden Mülltonnen an

Bislang unbekannte Täter haben laut Polizeibericht in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Hans-Mantz-Straßedrei nebeneinanderstehende Mülltonnen in Brand gesetzt. Dabei wurde auch eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. An dieser entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die durch einen Zeugen gegen 3.20 Uhr entdeckten Flammen wurden durch die Ravensburger Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht, sodass keine Gefahr für Anwohner entstand. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise zur Tat.