Ravensburg

Unbekannte treten gegen Fenster

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro haben bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Sonntags an einem Firmengebäude in der Jahnstraße verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 15:07 Von: sz