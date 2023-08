Ravensburg

Unbekannte stehlen Waren aus Baumarkt

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Zwei Ladendiebe haben am Dienstag kurz nach 12 Uhr in einem Baumarkt in der Bleicherstraße Waren im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet und sind im Anschluss geflüchtet. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 14:26 Von: sz