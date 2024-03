Unbekannte sprengen Geldautomaten in Oberzell

Raub

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Oberzell

Oberzell / Lesedauer: 1 min

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Oberzell gesprengt. (Foto: David Pichler )

Einen Geldautomaten haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen in Oberzell gesprengt. Die Täter sind mit einer Geldsumme in bislang nicht bekannter Höhe entkommen.