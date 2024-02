Ravensburg

Unbekannte schlagen zu und rauben Geldbeutel

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Einem 20-Jährigen ist am frühen Sonntagmorgen in Ravensburg der Geldbeutel geraubt worden. Gegen 3 Uhr war der junge Mann laut Polizeibericht zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter in der Schussenstraße mit mehreren unbekannten Tätern verbal in Streit geraten.