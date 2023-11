Ravensburg

Ukrainische Musiker geben Benefizkonzert zu Gunsten ukrainischer Kultur

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Unter dem Titel „Sound of Ukraine ‐ an die freie Welt“ findet am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr ein Benefizkonzert zu Gunsten ukrainischer Künstlerinnen und Künstler im Konzerthaus in Ravensburg statt.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 14:04 Von: sz