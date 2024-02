Auch in diesem Jahr findet am Wochenende nach Aschermittwoch das traditionelle Funkenverbrennen statt. Mit dem Brauch soll der Winter vertrieben werden. In diesem Jahr fällt das Ritual in vielen Orten auf den 17. und 18. Februar. Schwäbische.de hat eine Übersicht zusammengestellt, wo und wann die Feuer brennen werden.

Feuer am 17.02.

Argenbühl: Eglofs, Reute, um 19 Uhr

Eisenharz, Anhöhe Böschleshof, um 19 Uhr

Enkenhofen, Richtung Winnis, um 19 Uhr

Ratzenried, Ortsausgang Richtung Galgenberg, um 19 Uhr

Bad Waldsee: Am Ortsausgang Richtung B 30, um 18 Uhr

Baindt: An der Kiesgrube, um 18 Uhr

Bodnegg: In Felben, um 17 Uhr

Bad Wurzach: Gospoldshofen, in der Schwande, um 19 Uhr

Haidgau, Riedschmiedstraße/ Sportplatz Haidgau, um 18.30 Uhr

Oberschwarzach, Höhe Schönbuch 18, um 18.30 Uhr

Fronreute: Ortsausgang Richtung Ruprechtsbruch rechts, um 19 Uhr

Hergatz: Wohmbrechtser Höhe, um 18 Uhr

Kißlegg: Hunau, um 19 Uhr

Leutkirch im Allgäu: Auf der Anhöhe zwischen Weipoldshofen und Tautenhofen, um 19 Uhr

Reichenhofen, an der B465 gegenüber der Ortschaft, um 19 Uhr

Urlau, Am Mühlenweiher, Richtung Rückhaltebecken Urlau, um 19 Uhr

Willerazhofen, Verbindungsstraße von Ellerazhofen nach Sonthofen, rechts im Acker, um 19.30 Uhr

Oberzell: Am Funkenplatz in der Nähe des Bahnhofs Oberzell, um 18.30 Uhr

Ratzenried: Ortsausgang Ratzenried Richtung Galgenberg, um 19 Uhr

Waldburg: Am Schädlers Kreuz, um 18.45 Uhr

Wangen im Allgäu: Turnhalle Leupolz, Oberweiler Str. 20, um 19.30 Uhr

Primisweiler, Mittelseeweg, um 18 Uhr

Feuer am 18.02.

Achberg: Esseratsweiler, an der Bildeichkapelle, um 18.30 Uhr

Argenbühl: Christazhofen, Richtung Fuchsloch, um 18.30 Uhr

Siggen, Ortsausgang Richtung Göttlishofen, um 19 Uhr

Bad Waldsee: Kümmerazhofen, Funkenplatz Nähe Chorherrenweg, um 18 Uhr

Bad Wurzach: Ziegelbach, zwischen Rohrbach und Bechtingers, um 18 Uhr

Geboldingen, bei Arnach, um 19 Uhr

Burkwang: Zwischen Isny und Großholzleute, um 19 Uhr

Grünkraut: An der Liebenhofer Straße, um 18.30 Uhr

Isny: Burkwangen, um 19 Uhr

Ravensburg: Auf St. Christina bei den Tennisplätzen, um 19 Uhr

Untermöllenbronn: Tannweilerstraße zwischen Tannweiler und Untermöllenbronn, um 18 Uhr

Wangen im Allgäu: Am Johannes-Brahms-Weg 8, um 18 Uhr

Und Wangen, Gewann Schlauchen/ Haid, um 17.30 Uhr

Weingarten: Nessenreben, auf dem Panzerbuckel, um 18.30 Uhr

Wilhelmsdorf: Zußdorf Richtung Höhreute, um 19 Uhr

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich am Tag der Veranstaltung, ob diese auch wirklich stattfindet.