Die Kommunalwahl wirft wohl ihre Schatten voraus: Obwohl eine regelmäßige Erhöhung der Eintrittspreise in den Ravensburger Schwimmbädern alle zwei Jahre eigentlich Konsens im Gemeinderat war, lehnte die Mehrheit im Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss am Mittwoch die neuen Eintrittsgelder ab.

Als sich bei der Diskussion abzeichnete, dass nur die Grünen dafür votieren würden, zog Erster Bürgermeister Simon Blümcke kurzerhand die Vorlage zurück. Bis zur Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, bei der die Entscheidung fallen soll, will die Stadtverwaltung die neuen Preisvorschläge überarbeiten.

7,9 Prozent Erhöhung nach zwei Jahren

Es geht um 30 Cent. Ab 2024 sollte der reguläre Eintritt für Erwachsene im Hallenbad und im Flappach 4,30 statt 4 Euro kosten. Auch die Zwölferkarten, 24er-Karten und Saisonkarten sollten entsprechend teurer werden. Durchschnittlich hätte die Erhöhung 7,9 Prozent betragen (für einen Zeitraum von zwei Jahren, also deutlich unter Inflationsniveau, wie Blümcke betonte). Die Stadt erhoffte sich dadurch jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 17.000 Euro. Angesichts des Defizits von 770.000 Euro im vergangenen Jahr nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Weshalb CDU, SPD, FDP, Bürger für Ravensburg und Freie Wähler der Meinung waren, man könne gleich ganz darauf verzichten, um die inflationsgeplagten Bürger nicht noch mehr zu belasten. Die Mehreinnahmen würden in keiner Relation zu den Verlusten stehen, argumentierte CDU-Fraktionschefin Antje Rommelspacher. „Die Schwimmbäder sind eine kostengünstige Alternative zum Fitnessstudio, um Sport zu machen.“ Anders als Eislaufen, das man nicht zwingend erlernen müsse, sei die Fähigkeit, schwimmen zu können, überlebenswichtig.

Öffnungszeiten sind reduziert worden

Michael Lopez-Diaz (Bürger für Ravensburg) konnte zwar nachvollziehen, dass die Stadt Ravensburg angesichts die steigenden Energiepreise bis zu einem gewissen Maß an die Badegäste weitergeben wolle, „acht Prozent Erhöhung sind aber nicht maßvoll, auch wenn sie zwei Jahre umfasst“. Vor allem, wenn der Service auch noch schlechter werde ‐ wegen Personalmangels mussten in beiden Bädern die Öffnungszeiten reduziert werden.

Zum ersten Mal seit Jahren hatten wir wieder einen Azubi in dem Bereich. Im Moment suchen wir ihn, denn er hat sich nach zwei Wochen Arbeit nicht mehr gemeldet. Stefan Goller-Martin

Da gerade viele Rentner immer weniger Geld in der Tasche hätten, regte er außerdem an, den verbilligten Eintrittspreis von 2,40 Euro auf Senioren auszuweiten. Er gilt bislang für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren, für Schüler, Azubis, Studenten, Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst sowie Schwerbehinderte ab 50 Prozent.

Auch Hans-Dieter Schäfer (SPD) konnte „keinen Gegenwert“ für die Preiserhöhung erkennen und wollte dem Vorschlag nicht zustimmen, ebenso wenig wie Andreas Reck (Freie Wähler). Der Familienvater, der nach eigenen Worten öfter ins Weingartener Freibad ausweicht, vermisst im Fläppe vor allem WLAN und schattige Spielgeräte für Kinder.

Preissenkung für Rentner gefordert

Und auch Oliver Schneider (FDP) hält den Preisvorschlag der Stadtverwaltung für zu hoch. Er unterstützt die Idee von Lopez-Diaz, Rentner verbilligt oder sogar umsonst ins Bad zu lassen. „In Italien ist das gang und gäbe.“ Einzig die Grünen hatten Verständnis für die Erhöhung, wobei auch Ingrid Brobeil-Wolber forderte, die Öffnungszeiten im Gegenzug flexibler zu gestalten.

Vielen Stadträten wird das Angebot in Hallenbad und Flappachbad einer Preiserhöhung nicht gerecht. (Foto: Archiv/Felix Kästle )

Da klar war, wie die Abstimmung ausgehen würde, zog Bürgermeister Blümcke die Vorlage zurück und will sie bis zur Gemeinderatssitzung am Montag überarbeiten lassen. „Ich bin ratlos“, gab er zu. Natürlich seien die Mehreinnahmen nicht üppig, aber man habe sich darauf verständigt, lieber alle zwei Jahre moderat die Preise anzuheben als in größeren Abständen drastisch.

Höhere Energiepreise würden nicht kompensiert

Die Haushaltslage der Stadt sei dramatisch, meinte auch Baubürgermeister Dirk Bastin. Den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben (RVV) würden drei Millionen Euro fehlen. „Wir zahlen 25 Prozent mehr für Energie“, setzte er die acht Prozent Preiserhöhung für die Bäder in Relation. Anton Buck, einer der drei RVV-Geschäftsleiter, war geknickt. „Ich bin sprachlos, wie schlecht unsere Bäder geredet wurden“, sagte er in Richtung Gremium.

Ernüchternd der Beitrag des zuständigen Amtsleiters Stefan Goller-Martin zum Wunsch nach längeren Öffnungszeiten. „Wir haben 364 Öffnungstage. Die Mitarbeiter haben Anspruch auf feste Dienstpläne, man kann sie nicht einfach wetterabhängig beschäftigen.“ Für die Bäder habe die Stadt aktuell nur drei Vollzeitkräfte. Zwei weitere seien „dauerkrank“.

Ein Angebot an Studenten, sie kostenlos zu Rettungsschwimmern auszubilden, werde nicht angenommen, so Goller-Martin. Und wenn dann mal ein Hoffnungsschimmer am Horizont auftauche, sei das nicht von langer Dauer: „Zum ersten Mal seit Jahren hatten wir wieder einen Azubi in dem Bereich. Im Moment suchen wir ihn, denn er hat sich nach zwei Wochen Arbeit nicht mehr gemeldet.“

Eissport wird teurer

Anders als bei den Schwimmbädern stimmte das Gremium für den Verwaltungsvorschlag, die Preise für die Eissporthalle anzuheben. Das betrifft die Vereine, den Publikumslauf und auch die Towerstars als gewinnorientiertes Unternehmen. Aber auch hier hat der Gemeinderat am Montag das letzte Wort.