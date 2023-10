Über Rot gefahren und Radfahrer angefahren

Mittelschwere Verletzungen zog sich laut Polizeibericht ein Radfahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße / Frauenstraße zu.

Eine 64-jährige Skoda-Fahrerin überfuhr mutmaßlich eine rote Ampel und stieß daraufhin mit dem vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Radler zusammen. Dieser stürzte zu Boden und musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.