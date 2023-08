Über 670.000 Euro für den Landkreis Ravensburg

Der ländliche Raum darf sich inmitten der Sommerferien über die unterjährige Programmentscheidung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) freuen. Wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mitteilt, werden in der unterjährigen Förderung 162 zukunftsweisende Projekte im Land gefördert.

Knapp ein Drittel der Projekte erhalten einen Förderaufschlag für CO2–speichernde Bauweisen. Dabei handelt es sich um strukturell wichtige Projekte im privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich. Mit dabei sind auch elf Projekte aus dem Landkreis Ravensburg mit einem Fördervolumen in Höhe von über 670.000 Euro.

Die Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Ravensburg, Raimund Haser, August Schuler, Petra Krebs und Manne Lucha freuen sich über diese Entscheidung: „Durch die unterjährige Förderung des ELR können gut vorbereitete Vorhaben und Projekte zügig starten. Wir freuen uns sehr, dass auch in dieser Förderrunde Projekte aus Bad Waldsee, Bad Wurzach, Fronreute, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Schlier, Unterwaldhausen und Wangen im Allgäu mit dabei sind. Ein klares Zeichen, wie kreativ, engagiert und motiviert unsere Kommunen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger im Ländlichen Raum sind.“

Während im Förderschwerpunkt Innenentwicklung und Wohnen die Ortschaften Reute (Bad Waldsee), Dietmanns und Seibranz (Bad Wurzach), Fronhofen (Fronreute) und Unterwaldhausen mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt knapp 290.000 Euro rechnen können, werden in Hoßkirch und Karsee Gemeinschaftseinrichtungen mit jeweils rund 100.000 Euro unterstützt. In Isny im Allgäu und Schlier erhalten Unternehmen im Förderschwerpunkt Arbeiten Fördermittel in Höhe von knapp 190.000 Euro.

„Das Programm unterstützt insbesondere die Wirtschaft und das Wohnen vor Ort und zielt auf den Erhalt der ländlichen Daseinsvorsorge ab. Wohnortnahe Versorgung und wohnortnahes Arbeiten sind das A und O für die Zukunft ländlicher Räume. Auch die Unterstützung von Gemeinschaftseinrichtungen ist uns ein wichtiges Anliegen, denn sie sind zentrale Begegnungsstätten auf dem Land“, so die Abgeordneten abschließend.