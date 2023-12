U20-Junioren des EV Ravensburg überraschen

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben in der DNL III mit einem 2:1-Erfolg bei Tabellenführer Deggendorf überrascht. Das zweite Spiel ging mit 0:3 verloren. Nach dem wichtigen Erfolg in Weiden hat der EVR auch dem bislang verlustpunktfreien EHC Klostersee eine Niederlage beigebracht und die Tabellenführung in der U17-Bayernliga übernommen.

Deutsche Nachwuchsliga III

In der ersten Begegnung überraschte der EVR den hohen Favoriten mit dem Führungstreffer durch Maxim Grammatik in der elften Minute. In der zehnten Minute erhöhte Daniel Mat auf 2:0. Im Mitteldrittel hatte Ravensburg zweimal kurz hintereinander im Powerplay die Chance, noch höher in Führung zu gehen. Doch der Abschnitt endete torlos. Im letzten Drittel kam Deggendorf in der 46. Minute auf 1:2 heran. Der EVR hatte danach zwei Unterzahlsituationen zu überstehen. Das Spiel schien gelaufen, als gut eine Minute vor dem Ende ein Deggendorfer auf die Strafbank musste. 38 Sekunden vor der Sirene folgte aber ein Ravensburger. Deggendorf nahm den Torhüter vom Eis, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Im zweiten Spiel musste EVR-Trainer Jan Benda einige seiner Leistungsträger für das Landesligateam abstellen. Dafür stießen U17-Spieler, die tags zuvor noch in Klostersee angetreten waren, zur Mannschaft. Erneut hielt sich Ravensburg gegen den Favoriten hervorragend. Erst 15 Sekunden vor der ersten Pause geriet der EVR in Rückstand. Auch im zweiten Drittel gab es mit dem 2:0 in der 45. Minute nur einen Gegentreffer. Entschieden war das Spiel mit dem 3:0 in der 47. Minute.

U17-Bayernliga: EHC Klostersee - EV Ravensburg 2:3

Das Spiel in Grafing begann optimal mit der Führung durch Devid Teilhof in der zweiten Minute. Ilja Katjuschenko erhöhte in der achten Minute auf 2:0. Im zweiten Drittel erzielte Klostersee den Anschluss und glich zu Beginn des letzten Abschnitts aus. Die erneute Führung der Ravensburger durch Yaroslav Raivankhovskyi in der 52. Minute bedeutete die Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber wegen einer großen Strafe für fünf Minuten einen Mann weniger auf dem Eis. In der 56. Minute vergab der EVR einen Penalty, Klostersee schaffte aber auch in Überzahl nicht mehr den Ausgleich.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg - EC Bad Tölz 2:4. - Ravensburgs U15 zeigte vor großer Kulisse ein sehr gutes und spannendes Bayernligaspiel. Bad Tölz kam aber im Schlussdrittel durch ein Tor in Überzahl und einen Treffer in doppelter Überzahl zum Sieg.

U13-Bayernliga: Wanderers Germering - EV Ravensburg 5:7.