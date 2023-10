U20 des EV Ravensburg feiert zwei Arbeitssiege

Die sechs Punkte gegen das Schlusslicht EHC Klostersee haben die U20-Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III geholt. Für die Eishockey-Junioren des EVR war es aber zweimal ein gehöriges Stück Arbeit, bis es 3:1 und 5:2 hieß. Einen Kantersieg gab es für die U17 in der Bayernliga.

0:0 stand es bei der Ravensburger U20 im ersten Spiel nach dem ersten Drittel. Ausgerechnet eine Strafe gegen den EVR führte zur Führung. Daniel Kern schloss in der 25. Minute einen Konter ab. Herrlich herausgespielt war das 2:0 von Kern in Überzahl (29.). In der 33. Minute verkürzte Klostersee in Überzahl. Im Schlussdrittel waren die Gäste dem Ausgleich mehrfach nahe. Die Entscheidung fiel in der 49. Minute ‐ erneut in Überzahl und erneut hieß der Torschütze Daniel Kern.

Im zweiten Spiel brachte Daniel Pogorelow den EVR in der sechsten Minute in Führung. Vier Sekunden vor der Pause erhöhte Kern auf 2:0. In doppelter Überzahl kam Klostersee zurück (29.), doch Artur Kreider stellte in der 36, Minute den alten Abstand wieder her. Klostersee verkürzte noch einmal auf 2:3 (43.), doch Philipp Wirz (52.) und Maxim Kessler (60.) machten den Ravensburger Sieg perfekt.

U17-Bayernliga

EV Ravensburg ‐ ESC Kempten 10:1. ‐ Auch Kempten war kein Prüfstein für die U17 des EVR. Zwei Drittel lang dominierten die Ravensburger bei Ergebnissen von jeweils 5:0 den Gegner nach Belieben. Im Schlussabschnitt ließ man die Zügel schleifen, versuchte es mit Kunstschüssen und erlaubte dem Gegner sogar noch den Ehrentreffer. Die Tore erzielten David Kutscher (5), Yaroslav Raivakhovskyi (3), Noel Kevin Naimiller und Ilja Katjuschenko.

U15-Bayernliga

EV Ravensburg ‐ HC Landsberg 8:5. ‐ Die U15 hat die erhofften drei Punkte geholt, es war jedoch ein enges Spiel. 7:3 führte der EVR im Schlussdrittel bereits, doch innerhalb von 60 Sekunden traf Landsberg doppelt zum 5:7. Gut eine Minute vor dem Ende fiel das letzte Tor der Begegnung.