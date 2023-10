U17 des EV Ravensburg steht bereits in der Meisterrunde

Nur ein Törchen ist den Eishockeyjunioren des EV Ravensburg beim Mannheimer ERC gelungen. Ansonsten bissen sich die phasenweise überlegen spielenden Oberschwaben an der MERC-Defensive in zwei Spielen über 120 Spielminuten hinweg die Zähne aus. Folge ist, dass die Oberschwaben in dieser Saison nach einem Doppelspieltag in der Deutschen Nachwuchsliga ohne Punkte dastehen.

Im ersten Spiel gelang Mannheim zwar ebenfalls nur ein Treffer. Aber das Tor nach fast genau vier Spielminuten bedeutete bereits den Sieg und drei Punkte, da der EVR überhaupt nicht traf. Beste Chancen wurden reihenweise vergeben und am Ende nahmen sich die Ravensburger durch zwei Strafzeiten die Chance zum Schlussspurt. Dass Trainer Jan Benda in der Schlussminute noch den Torhüter vom Eis nahm, half auch nichts mehr. Strafen: MERC 2 Minuten, EVR 6 Minuten.

Daniel Kern schießt das einzige Ravensburger Tor

Im zweiten Spiel ging Mannheim ähnlich früh bereits in der sechsten Minute in Führung. Die Kurpfälzer erhöhten in der Anfangsphase des zweiten Drittels in der 23. Minute auf 2:0 und nutzten dabei im Powerplay die einzige Ravensburger Unterzahl dieses Spiels. Als der EVR in der 35. Minute mit einem Mann mehr auf dem Eis stand, platzte endlich der Knoten mit dem Anschlusstreffer durch Daniel Kern. In der 54. Minute hatte der EVR in Überzahl die große Chance zum Ausgleich, kassierte aber durch einen Shorthander das 1:3. Strafen: MERC 8 Minuten, EVR 2 Minuten.

Seine große Klasse stellte dagegen erneut die U17 des EVR unter Beweis. Auch Germering war keine ernsthafte Konkurrenz: Das Team hat mit einem überzeugenden 8:1-Erfolg schon nach fünf von acht Gruppenspielen die Teilnahme an der Meisterrunde der Bayernliga sicher. Auch auf den Gruppensieg bestehen bei jetzt fünf Punkten Vorsprung auf Germering beste Aussichten. Dem hartnäckigsten Konkurrenten wurden bereits im ersten Drittel mit einem 4:0 für den EVR die Grenzen aufgezeigt. Danach ließen es die Oberschwaben langsamer angehen. 6:0 stand es nach dem zweiten Abschnitt. Zwei Tore wurden auch im Schlussdrittel erzielt. In der vorletzten Minute gelang den Gästen noch der Ehrentreffer. Tore EVR: Maxim Kinast (2), Yaroslav Raivakhovskyi, Maksym Filonich, Noel Kevin Naimiller (2), Moritz Schreier, Ilja Katjuschenko. Strafen: EVR 10 Minuten , Germering 2 Minuten.

Die U15 des EVR kassierte in der Bayernliga eine 2:10-Niederlage gegen den EV Füssen. Zwei Drittel lang war das Spiel offen, bevor die Ravensburger im Schlussabschnitt einbrachen. Strafen: EVR 14 + 25 Minuten; Füssen 20 Minuten.