TWS tauschen Stromzähler in Ravensburg und Weingarten aus

Bei rund 1100 Haushalten in Ravensburg und Weingarten steht in den nächsten Wochen ein Wechsel des Stromzählers an. Die schwarzen analogen Ferraris–Zähler müssen nach dem Eichgesetz alle 16 Jahre ausgetauscht werden, digitale Zähler alle acht Jahre. Darüber informieren die Technischen Werke Schussental (TWS) in einer Pressemitteilung.

Bis zum Jahr 2032 müssen alle analogen Messeinrichtungen für Energie in Privathaushalten durch digitale ersetzt sein. Das hat der Gesetzgeber verfügt. Deshalb nutzt TWS Netz die Gelegenheit des turnusmäßigen Zählertauschs auch dazu, Ferraris–Zähler durch digitale Zähler zu ersetzen. „Es handelt sich hierbei aber nicht um intelligente Messsysteme, die Daten empfangen und senden können. Die digitalen Zähler können nicht mehr als die analogen, nämlich nur den Verbrauch erfassen“, sagt Marc Pichler, Teamleiter Zählerwesen.

Der Wechsel startet am 28. August. Betroffene Kunden werden laut TWS mindestens zwei Wochen vor ihrem Termin angeschrieben. Der Zählerwechsel ist kostenfrei. Die Smetex GmbH führt den Wechsel im Auftrag durch. Die TWS bitten die Betroffenen, sich den Ausweis des Monteurs zeigen zu lassen.