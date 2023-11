TWS nimmt Heizzentralen in Betrieb

Der Winter kann kommen, wenn es nach den Technischne Werke Schussental (TWS) geht: Ihre Heizzentralen im Parkhaus Rauenegg und am Hallenbad sind laut Pressemitteilung pünktlich fertig geworden. „Damit ist ein weiterer Meilenstein der Fernwärmeversorgung für die Ravensburger Innenstadt erreicht“, sagt Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der TWS. Für Ravensburgs OB Daniel Rapp ist Fernwärme einer der wirksamsten Hebel für die Wärmewende bei bestehenden Gebäuden und die Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes. „Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz und wir machen uns dadurch auch unabhängiger von Energieimporten“, erklärt er.

Vom Parkhaus Rauenegg aus werden ab Ende November die bereits angeschlossenen Gebäude in der Wilhelm- und Herrenstraße nach und nach mit Fernwärme versorgt, darunter die Realschule mit den Gebäuden W5 und W7 und das Konzerthaus, in dem erst kürzlich die alte Gasheizung für kurze Zeit ausgefallen war. Sie bekommen dann zuverlässig Fernwärme, die aus klimafreundlichem Biomethan erzeugt wurde. Die Zentrale am Hallenbad liefert Wärme aus Holzpellets für Häuser in der Friedrich-Schiller-Straße, Olgastraße, Rudolf- und Weinbergstraße (Süd), die schon bereit sind für den Fernwärmebezug. „In den nächsten Wochen kommen weitere Gebäude in diesen Straßen an die Fernwärme; bei denen laufen

Erzeugt wird die Fernwärme in der Heizzentrale am Hallenbad über vier Pelletkessel mit einer thermischen Leistung von insgesamt knapp einem Megawatt. „Das ist eine Übergangslösung“, erklärt die Projektleiterin, „später soll industrielle Abwärme zur Fernwärmeversorgung dienen.“ Im Parkhaus Rauenegg ist ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk installiert, das durch zwei Pufferspeicher ergänzt wird. Die thermische Leistung beträgt 500 Kilowatt. Hier wird als Brennstoff Biomethan eingesetzt: 100 Prozent erneuerbar und klimafreundlich.