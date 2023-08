TWS erklären neue Großbaustelle auf dem Ravensburger Marienplatz

Zu Irritationen, teilweise sogar Verärgerung, führt derzeit die neuerliche Großbaustelle auf dem nördlichen Marienplatz in Ravensburg. Hat man dort die Löcher vor dem Rutenfest zugemacht und jetzt erneut wieder auf? Wird da Steuergeld verbrannt? Nein, sagen die Technischen Werke Schussental (TWS). Diese Einschätzung sei ein Missverständnis.

Nachdem die „Schwäbische Zeitung“ im Juli berichtet hatte, dass die Bauarbeitslöcher auf dem nördlichen Marienplatz — sie dienen der Verlegung von Fernwärmeleitungen — während des Rutenfests zugeschüttet und danach erneut aufgebuddelt werden, gab es umgehend Protest der TWS. Sie sagten, diese Darstellung sei falsch.

TWS: Nur vereinzelte Nacharbeiten

Philipp Seidel von der TWS-Öffentlichkeitsabteilung meldete sich und sagte: „Die Bauabschnitte zwischen dem Frauentor und dem Schadbrunnen konnten bereits fertiggestellt werden. Seit Montag, 31. Juli, geht es im Bereich zwischen Schadbrunnen und Blaserturm weiter. Zudem werden die restlichen Hausanschlüsse aus den ersten Bauabschnitten fertiggestellt.“ Asphaltierte Flächen im Bereich des Platzes würden nicht erneut geöffnet, „sondern lediglich vereinzelt Querungen und Zuführungen zu Häusern ausgehoben“.

Jetzt gibt es aber erneut eine Großbaustelle auf dem nördlichen Marienplatz. Was stimmt also? Brigitte Schäfer, Sprecherin der TWS, erklärt, keine alten Baulöcher würden wieder aufgerissen. Vielmehr gehe das Unternehmen inzwischen den dritten Abschnitt bei der Verlegung der Fernwärmeleitungen an. Im bisherigen Bereich gebe es lediglich kleinere Nachbesserungen.

Nun gehen die Arbeiten zum Blaserturm

Demnach sind die Leitungen zwischen dem Frauentor und dem Schadbrunnen inzwischen fertiggestellt. Nun geht es in Richtung Blaserturm.

Im August erfolgen die Querung des Stadtbaches sowie archäologische Voruntersuchungen am Rathaus und Waaghaus. Die nächste Pause legen die Baufirmen für die Veranstaltung „Ravensburg spielt“ am Ende der Sommerferien ein. Brigitte Schäfer

Nach dem Spielefest gehe es dann weiter, und zwar vom Blaserturm in Richtung Kirchstraße und bei der Querung des Marienplatzes auf Höhe der Seelbruckstraße. Zudem werde vom Blaserturm in Richtung Rathaus weitergebaut. Dieser letzte Abschnitt werde voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein.