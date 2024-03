Nach mehr als 100 Tagen Winterpause sind die Fußballer in der Kreisliga A1 zurück auf den Plätzen. Da der TSV Eschach II am 16. Spieltag gegen den FV Bad Waldsee nicht über ein 1:1 hinauskam, zogen der SV Bergatreute und der SV Wolfegg in der Tabelle am TSV vorbei. Bergatreute ist neuer Tabellenführer.

Überraschungen gab es in Ankenreute und Weingarten. Der SVA bezwang den TSV Berg II trotz langer Unterzahl mit 3:1 und der SV Haisterkirch kam beim Debüt von Dietmar Hatzing nur zu einem 1:1 beim FC Kosova Weingarten.

Rote Karte schon nach 15 Minuten

Das Heimspiel des SV Ankenreute gegen den ambitionierten TSV Berg II hätte nicht besser beginnen können. Bereits nach vier Minuten brachte Robin Braun die Heimelf mit seinem zehnten Saisontor in Führung. Braun sah nach einem harten Foul aber bereits nach 15 Minuten eine Rote Karte. Trotz der 75 Minuten in Unterzahl siegte Ankenreute mit 3:1. Luca Rief erhöhte zunächst auf 2:0 (56.), ehe Massimo Caltabiano verkürzte (61.). Ehe die Berger zur Schlussoffensive blasen konnten, stellte Rief den alten Abstand wieder her (67.).

Die Überzahl hat man nicht gemerkt. Bergs Trainer Oliver Meschenmoser

Von Berg kam nicht mehr viel. „Unsere individuellen Fehler haben uns leider ins Hintertreffen gebracht“, sagte Bergs Trainer Oliver Meschenmoser. „Die Überzahl hat man nicht gemerkt. Unser Kampfgeist hat gestimmt, aber wir waren einfach zu ideenlos.“

SVA-Trainer Tobias Krug ist nach dem vierten Sieg in Serie sehr zufrieden. „Nach dem frühen Platzverweis mussten wir unseren Matchplan natürlich verwerfen. Berg hatte extrem viel Ballbesitz, aber wir hatten über Konter die besseren Torchancen. Durch eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung haben wir uns das nötige Spielglück erarbeitet und konnten so drei extrem wichtige und verdiente Punkte einfahren.“

Eschach wusste vorher von den anderen Ergebnissen

Die direkt vor der Winterpause eroberte Tabellenführung musste der TSV Eschach II abgeben. Durch die Belegung des Kunstrasens in Weißenau fand das Spiel erst um 17.30 Uhr statt und der TSV wusste somit bereits von den Siegen der Konkurrenz aus Bergatreute (2:0 gegen die FG 2010 WRZ) und Wolfegg (4:0 gegen die SGM Fronhofen/Fleischwangen). Eschach benötigte also einen Sieg gegen den FV Bad Waldsee.

Routinier Michael Fäßler brachte den TSV auch in der 35. Minute mit einem tollen Distanzschuss in Führung. Diese hielt bis zur 76. Minute, dann drückte Bad Waldsees Lukas Umbrecht den Ball nach einer verlängerten Ecke zum Ausgleich über die Linie. Danach passierte nichts mehr und der TSV Eschach II war die Tabellenführung los.

Am Sonntag steigt der 17. Spieltag und es stehen einige packende Duelle auf dem Programm. Der neue Tabellenführer SV Bergatreute muss zum Derby nach Bad Waldsee, während nur wenige Kilometer entfernt der SV Haisterkirch den SV Reute zum Stadtderby empfängt. Extrem unter Druck steht der TSV Berg II im Heimspiel gegen den Zweitplatzierten SV Wolfegg. Eine Niederlage würde wohl schon das Ende alle Meisterschaftsträume für Berg bedeuten.

Kreisliga A1, 16. Spieltag:

SV Reute - SGM Waldburg/Grünkraut 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Noel Müller (39., 49.), 1:2 Noah Geiselhart (57.), 1:3 Niklas Sterk (65.).

SV Bergatreute - FG 2010 WRZ 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 David Berg (35.), 2:0 Chris Fleischer (84.).

TSG Bad Wurzach - FV Molpertshaus 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Mario Biesenberger (15.), 2:0 Simon Wahl (62.), 2:1 Johannes Schmid (90.+3) - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Simon Schütt (TSG, 86.).

SV Ankenreute - TSV Berg II 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Robin Braun (4.), 2:0 Luca Rief (56.), 2:1 Massimo Caltabiano (61.), 3:1 Rief (67.) - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Robin Braun (SVA, 15., grobes Foul).

SV Wolfegg - SGM Fronhofen/Fleischwangen 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Sebastian Schneider (35.), 2:0 Philipp Feser (43.), 3:0 Patrick Schnitzer (81.), 4:0 Florian Metzler (87.).

SG Aulendorf - SV Wolpertswende 3:2 (1:1). - Tore: 1:0 Andreas Krenzler (25.), 1:1 Jonas Pfeifer (42.), 2:1 Krenzler (54.), 2:2 Fabian Kiefer (66.), 3:2 Daniel Thomas (85.).

FC Kosova Weingarten - SV Haisterkirch 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jakob Schuschkewitz (34.), 1:1 Gian-Luca Redivo (88., Eigentor).

TSV Eschach II - FV Bad Waldsee 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Michael Fäßler (35.), 1:1 Lukas Umbrecht (76.).