TSV Berg zeigt eine gute Reaktion beim Oberliga-Absteiger

Der TSV Berg hat in der Fußball-Verbandsliga einen ganz wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Oberliga-Absteiger Sport-Union Neckarsulm gewannen die Berger am Sonntagnachmittag mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte ein Joker ganz spät in der Partie.

Das Spiel beim Tabellensiebten Neckarsulm begann mit etwas Verspätung, weil die Berger auf der Anfahrt im Stau gestanden hatten. Im Vergleich zum schwachen Derby gegen Biberach schickte Trainer Oliver Ofentausek zu Spielbeginn fünf neue Spieler auf den Rasen: Torwart André Port sowie die Feldspieler Dan Constantinescu, Sandro Caltabiano, Julian Karg und Jonathan Merk. „Vlad Munteanu fiel ganz kurzfristig aus, Luis Müller war angeschlagen und Dan Constantinescu hatte letzte Woche gefehlt“, meinte Ofentausek zu seinen Wechseln. „Unser Torwarttrainer hatte sich nach den Trainingseinheiten für André entschieden.“

Trainer freut sich über den Charakter seiner Mannschaft

Für Ofentausek war laut eigener Aussage vor allem wichtig, wie sich seine Mannschaft in Neckarsulm präsentieren würde. „Es war Charakter gefragt, und die Jungs haben Charakter gezeigt“, lobte Ofentausek nach dem 1:0-Erfolg. Den machte der eingewechselte Massimo Caltabiano in der 83. Minute klar. Moritz Fäßler gewann den Ball, zog schön in den Strafraum rein. Nach seinem Querpass gab es „etwas Ping-Pong“, meinte Ofentausek. Caltabiano schaltete schließlich aber schön und schnell ‐ er setzte den Ball aus der Drehung ins Netz zum Sieg. „Das ist natürlich etwas Balsam auf die Seele nach den letzten drei Spielen“, gab Ofentausek zu.

Die weiteste Fahrt zu einem Auswärtsspiel in dieser Saison haben die Berger erfolgreich hinter sich gebracht. „Dazu haben einige ein langes Wochenende, das ist toll“, sagte Ofentausek lachend. Die gute Laune ist zurück beim TSV nach dem Sieg in Neckarsulm. „Alle waren sehr diszipliniert auf ihren Positionen“, meinte der TSV-Trainer, der dieses Mal mit einer Fünferkette verteidigen ließ. „Wir haben wenig zugelassen und aus meiner Sicht absolut verdient gewonnen.“

Verbandsliga, 7. Spieltag

Sport-Union Neckarsulm ‐ TSV Berg 0:1 (0:0). ‐ Tor: 0:1 Massimo Caltabiano (87.) ‐ Schiedsrichter: Marvin Monninger ‐ Zuschauer: 250 ‐ TSV: Port ‐ Hill (82. Walter), Frick (59. Kibler), D. Constantinescu, Maucher, Karg ‐ Mayr ‐ Elshani (71. M. Caltabiano), S. Caltabiano (55. M. Fäßler), Merk (89. Tolkmitt) ‐ Büg.