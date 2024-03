TSV Berg will sich nach Winterpause stark präsentieren

Die Fußballer des TSV Berg freuen sich, dass es nun wieder um Punkte geht. In der Verbandsliga treffen die Oberschwaben am Samstag (14 Uhr/eigener Kunstrasen) auf die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Zwar ist für viele Trainer nach einer langen Winterpause immer unklar, wie weit die eigene Mannschaft im Vergleich zu den Gegnern ist. Aber Bergs Trainer Oliver Ofentausek will sowieso nicht allzu viel über den Gegner nachdenken.

Wir müssen zum Start direkt alles geben, müssen heiß sein und den Sieg unbedingt wollen. Oliver Ofentausek

Viel wichtiger ist Ofentausek der Auftritt der eigenen Mannschaft. „Wir müssen zum Start direkt alles geben, müssen heiß sein und den Sieg unbedingt wollen“, fordert Bergs Trainer. „Es zählt nur, dieses erste Spiel zu gewinnen.“ So wie in der Hinrunde, als sich die Berger auswärts mit 2:0 durchsetzten.

Im Laufe der Vorbereitung in der Winterpause sind beim TSV zwar immer mal wieder Spieler durch Verletzungen oder Krankheiten ausgefallen. „Zwischendurch war es nicht optimal“, gibt Ofentausek zu. Doch mit den vergangenen zwei Wochen ist der Trainer „super zufrieden“. Darunter war neben guten Trainingsleistungen auch der Sieg beim TWS-Wintercup in Oberzell. „Da haben wir uns super präsentiert“, freut sich Ofentausek.

Nun wird es aber wieder richtig ernst und wichtig. Nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden vor der Winterpause wollen die Berger direkt zum Auftakt in die Rückrunde wieder drei Punkte holen. „Man weiß nicht, wie sich die Gegner verstärkt haben, wie sie drauf sind“, meint Ofentausek. „Aber der Gegner interessiert mich auch nicht zu sehr. Ich will, dass meine Mannschaft Charakter zeigt.“

Hannes Pöschl soll sich "nicht verkopfen"

Als Zielspieler im Sturm haben die Berger im Winter Hannes Pöschl dazubekommen. Der Stürmer hat schon in der Regionalliga seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt und soll das natürlich nun auch in der Verbandsliga tun. „Aber er darf sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzen“, sagt Ofentausek. Pöschl solle sich nicht „verkopfen“. Dass der neue Stürmer Akzente setzen kann und brandgefährlich ist, zeigte er aber bereits in der Vorbereitung - unter anderem beim 1:0-Erfolg im Benefizspiel gegen den Oberligisten FV Ravensburg.

Von diesem Spiel wurde inzwischen der Spendenscheck an den im Rollstuhl sitzenden Stephan Rückgauer übergeben - stolze 7700 Euro kamen nach vollendetem Kassensturz im Rafi-Stadion zusammen. „Sensationell“ hatte Ofentausek bereits gesagt, als die grobe Summe direkt nach dem Benefizspiel genannt wurde.

Doch zurück in die Verbandsliga und zum ersten Pflichtspiel. Gespielt wird auf dem eigenen Kunstrasenplatz. „Im Stadion geht es definitiv noch nicht“, sagt Ofentausek. Da seine Mannschaft quasi die gesamte Vorbereitung auf dem Kunstrasen absolviert hat, sei der Untergrund am Samstag aber kein Problem. Und keine Hürde auf dem Weg zu den angestrebten drei Punkten.