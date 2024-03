TSV Berg misslingt der Rückrunden-Auftakt

Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden vor der Winterpause wollte der TSV Berg unbedingt mit einem Sieg in die Verbandsliga-Rückrunde starten. Der Tabellenzwölfte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kam da als Gegner gerade recht - allerdings verlor die Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek mit 0:2 (0:1).

Wir haben das Spiel leider aus der Hand gegeben. Bergs Trainer Oliver Ofentausek

Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz des TSV, da das Geläuf auf dem Hauptplatz nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage unbespielbar war. Nach einer Schweigeminute für Willi Kuhrau, Betreuer, Therapeut und Freund des TSV, der bereits Anfang Februar verstorben war, ging die Partie temporeich los.

Der Start ist gut, der Rest nicht mehr

In den ersten Minuten verlegten die Berger das Spielgeschehen beinahe komplett in die Hälfte der Gäste. Und der Beginn gefiel auch Trainer Ofentausek ausgesprochen gut, der Rest weniger: „In den ersten zehn Minuten haben wir das sehr gut gemacht, danach aber leider das Spiel aus der Hand gegeben“, meinte der 49-Jährige.

Die Gäste aus Aalen verteidigten mit einer bemerkenswert sicheren Viererkette, die stets auf gleicher Höhe zu stehen schien und die Gastgeber, die vor allem durch die Mitte kamen, vor einige Probleme stellte. „Wir haben sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Wir sind nicht ins Dribbling gegangen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab. Unser Anlaufverhalten gegen ihre Viererkette hätte auch besser sein können und viel zu viel hat im Mittelfeld stattgefunden“, zeigte sich Ofentausek frustriert vom Spiel seines Jungs.

Der beste Berger ist der Torwart

In der 15. Minute prüfte Julian Köhner den Berger Torhüter André Port mit einem Dropkick aus 16 Metern. Port zeigte eine sehenswerte Parade und avancierte auch im weiteren Verlauf zum besten Spieler des TSV. Der 20-Jährige verfügt über blitzschnelle Reflexe, ein gutes Stellungsspiel und ist auch fußballerisch versiert, was ihn zu einer wichtigen Größe im Aufbauspiel macht.

Keine Geilheit, keine Gier. Ofentauseks Spielzusammenfassung

Fünf Minuten später hatte Berg dann seinerseits die große Gelegenheit zur Führung, doch Jonathan Merk senste den Ball frei vor TSG-Torwart Joshua Bart stehend zwei Meter über den Kasten. Im Anschluss begann das von Ofentausek angesprochene Mittelfeldgeplänkel, das sich beinahe über eine Viertelstunde erstreckte. In der 38. Minute bot sich den Gästen die nächste größere Chance. Nach einer scharfen Hereingabe setzte Nicola Zehner die Kugel nur Zentimeter neben das Tor. Sechs Minuten später musste Port dann doch hinter sich greifen. Nach einer gut getimten Flanke von Johannes Eckl hatte Veljko Milajkovic keine Probleme, per Kopf das 1:0 zu erzielen (44.).

Viele Flanken, kein Ertrag

Auch im zweiten Abschnitt waren die ersten zehn Minuten die besten für die Gastgeber. Sie versuchten das Spiel nun breiter zu machen und spielten mehr über die Flügel. Vor allem über rechts, von wo Jonathan Hill eine Vielzahl schöner Flanken in den Strafraum schlug, die jedoch alle ohne Ertrag blieben.

Die bis dahin sehr faire Begegnung wurde nun zusehends härter. Nickligkeiten schlichen sich auf beiden Seiten ein, und während Berg in der Schlussviertelstunde alles nach vorne warf und zusehends mehr Druck machte, rührte Hofherrnweiler-Unterrombach hinten Beton an. Innerhalb von zwei Minuten scheiterten sowohl Linus Held wie auch Hill mit Fernschüssen an Gäste-Torhüter Joshua Barth. Und als der in der 81. Minute nach einem wunderschönen Dropkick von Merk geschlagen schien, rettete die Latte für ihn.

Schnörkelloser Schlusspunkt

Berg lief die Zeit davon und das führte zu Nervosität und Fehlpässen. Einen davon schnappte sich Oliver Rieger in der Nachspielzeit und knallte das Leder von der Strafraumgrenze schnörkellos in den rechten oberen Winkel. Statt Auftrieb für die weitere Rückrunde gab es eine nicht unverdiente 0:2-Heimniederlage. „Keine Geilheit, keine Gier“, fasste Ofentausek zusammen.

Fußball-Verbandsliga, 16. Spieltag

TSV Berg - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Veljko Milajkovic (44.), 0:2 Oliver Rieger (90.+2) - Schiedsrichter: Sven Pacher - Zuschauer: 180 - TSV: Port - Karg, Roth (56. M. Caltabiano), Pöschl (79. Walter), Fäßler (79. Hoffmann), Hill, Pfaumann, Müller, Held (89. Mayr), Maucher, Merk.