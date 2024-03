TSV Berg leistet sich zu Hause zu viele Fehler

Ganz bitterer Nachmittag für den TSV Berg: Die Fußballer haben in der Verbandsliga gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 3:5 (0:1) verloren. Während die Gäste weiter um den Aufstieg mitkämpfen, haben die Berger eine große Chance verpasst, die vorderen Tabellenplätze noch einmal ins Visier zu nehmen. Vor dem Derby am kommenden Freitag beim FV Biberach müssen die Berger vielmehr den Blick wieder nach unten richten.

Das 5:3 war toll für die Zuschauer, ich als Trainer gewinne lieber mit 1:0. Calcio-Trainer Karabiyik Sezgin

Nach einer schwachen ersten Halbzeit hätte es am Ostersamstag doch noch der Nachmittag des TSV Berg werden können. „Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren richtig gut“, sagte Trainer Oliver Ofentausek. Allerdings: Die übrigen 70 Minuten waren vor allem in der Verteidigung schwach. Und auch in den starken 20 Minuten nach dem Seitenwechsel gab es zwei Gegentore. „Das 5:3 war toll für die Zuschauer, ich als Trainer gewinne lieber mit 1:0“, meinte Calcio-Trainer Karabiyik Sezgin.

Seine Spieler - und auch das Trainer- und Betreuerteam - durften nach dem Schlusspfiff dennoch vergnügt und jubelnd im Kreis hüpfen. „Durch diesen Sieg gehe ich fest davon aus, dass wir bis zum Schluss oben mitspielen“, sagte Sezgin. Ganz anders ist die Realität beim TSV Berg. „Mit fünf Gegentoren gewinnt man nicht. Und wer nicht die Gier hat, nach hinten genauso leidenschaftlich zu spielen wie nach vorne, der wird es sehr schwer haben“, sagte ein angefressener Ofentausek.

Die Abstiegszone ist nicht weit weg

Der TSV Berg ist durch die Niederlage in der Tabelle auf Rang zehn zurückgefallen. Auf den Tabellendritten Leinfelden-Echterdingen sind es nun acht Punkte Rückstand, auf die Abstiegszone nur vier Punkte Vorsprung.

Dabei sah es nach nur fünf Minuten in der zweiten Halbzeit plötzlich richtig gut aus für Berg. Sie kamen nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der Joao Schick die Gäste nach einem der zahlreichen Berger Ballverluste in Führung geschossen hatte (27.), wie verwandelt aus der Kabine. Nach wenigen Sekunden erzielte Vlad Munteanu das 1:1, vier Minuten später traf Hannes Pöschl nach Vorlage von Munteanu zum 2:1. Es folgte jedoch ein „Weltklasse-Fresitoß in den Winkel“, wie Ofentausek den Treffer von Josip Pranjic in der 53. Minute nannte.

Meine Mannschaft muss sich ankreiden lassen, dass sie nicht die Gier gezeigt haben, nach hinten zu verteidigen. Bergs Trainer Oliver Ofentausek

Die wilde Phase in der zweiten Halbzeit war damit aber noch lange nicht vorbei. Sechs Minuten nach dem Ausgleich gab es wieder einen Freistoß für Leinfelden-Echterdingen - allerdings aus rund 30 Metern. Von der Berger Bank bekam TSV-Torwart André Port noch zahlreiche Hinweise, dass Pranjic wieder schießen würde. Doch Bergs Schlussmann stellte seine Mauer falsch und sah dann beim harten, aber flachen und damit nicht unhaltbaren Schuss schlecht aus.

Torjäger zeigt seine Qualitäten

Das ärgerte seinen Mitspieler Pöschl über die Maßen, und das tat der Torjäger auch lautstark kund. Berg reagierte jedoch stark - Linus Held spielte einen ganz feinen Pass auf Pöschl, der legte sich den Ball noch mal vom rechten auf den linken Fuß und glich zum 3:3 aus (63.). Nach einer weiteren Standardsituation, einem Einwurf, und einem Konter über die linke Seite machte Calcio in der Schlussphase durch den überragenden Schick und Jonathan-Martin Swieter alles klar.

Am Ende war die Niederlage äußerst bitter für Berg. Nach fatalen ersten 45 Minuten mussten die Oberschwaben aber schon froh sein, dass es nur 0:1 gestanden hatte. „Ich habe den Jungs vorher schon gesagt, dass wir nur hinterherlaufen, wenn wir nicht wach sind“, meinte Ofentausek. „Meine Mannschaft muss sich ankreiden lassen, dass sie nicht die Gier gezeigt haben, nach hinten zu verteidigen.“ So wurde eine große Chance vertan und die Berger verließen das Rafi-Stadion gefrustet.

Fußball-Verbandsliga, 20. Spieltag

TSV Berg - Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:5 (0:1). - Tore: 0:1 Joao Schick (27.), 1:1 Vlad Munteanu (46.), 2:1 Hannes Pöschl (50.), 2:2, 2:3 Josip Pranjic (53., 59.), 3:3 Pöschl (63.), 3:4 Schick (81.), 3:5 Jonathan-Martin Swieter (87.) - Schiedsrichter: Alexander Nipp - Zuschauer: 195 - TSV: Port - Hill, Kibler (46. Mayr), Karg, Roth - Büg (61. Merk), Held (74. Nolle), Pfaumann (88. Tolkmitt), M. Caltabiano (46. Hoffmann) - Munteanu, Päschl.