Beim Tabellenzweiten Türkspor Neckarsulm sind die Fußballer des TSV Berg gehörig unter die Räder gekommen. Die Oberschwaben verloren nach einer unterirdischen ersten Halbzeit mit 1:6 (1:6) und holten damit auch im zweiten Spiel nach der Winterpause keinen Punkt.

Bergs Trainer Oliver Ofentausek war natürlich bedient: „Das war eine erste Halbzeit vom Davonlaufen“, meinte Ofentausek. „Wir sind viel zu leicht überrumpelt worden und haben es dem Gegner zu leicht gemacht.“ Schon in der ersten Minute erzielte Shkemb Miftari das 1:0 für die starken Neckarsulmer. Die Reaktion der Berger darauf war noch gut - David Hoffmann glich in der zwölften Minute aus.

Vierfachwechsel zur zweiten Halbzeit

Doch was danach folgte, war bitter für die Oberschwaben. „Wenn man gegen einen spielfreudigen Gegner so viel zulässt wie wir, braucht sich nicht zu wundern“, sagte Ofentausek, der mit der Defensivleistung seiner Mannschaft nicht einverstanden sein konnte. Bis zur Pause schraubte Türkspor um den Dreifachtorschützen Miftari und den oberligaerfahrenen Hakan Kutlu das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe.

Die Partie war damit bereits nach 45 Minuten entschieden. Ofentausek reagierte auf die Leistung seiner Mannschaft mit einem Vierfachwechsel. „Nur drei Spieler waren auf der Höhe, der Rest nicht“, schimpfte der TSV-Trainer. In der zweiten Halbzeit wollte er sehen, dass seine Spieler dagegenhalten.

Immerhin das klappte. Neckarsulm war nicht mehr ganz so offensivfreudig, die Berger standen aber auch deutlich stabiler. „So blöd das nach einem 1:6 klingt, aber die zweite Halbzeit lässt hoffen“, meinte Ofentausek. „Das war wenigstens etwas Positives.“ Davon gab es am Samstag in Neckarsulm aus Sicht des TSV Berg nun wahrlich nicht viel.

Fußball-Verbandsliga, 17. Spieltag:

Türkspor Neckarsulm - TSV Berg 6:1 (6:1). - Tore: 1:0 Shkemb Miftari (1.), 1:1 David Hoffmann (12.), 2:1 Miftari (19.), 3:1 Enes Türköz (23.), 4:1 Miftari (33.), 5:1 Hakan Kutlu (43.), 6:1 Türköz (45.) - Schiedsrichter: John Köber - Zuschauer: 75 - TSV: Port - Karg, Müller (46. Roth), Maucher, Mayr, Hill (46. Fäßler) - Hoffmann, S. Caltabiano (46. Walter), Merk - Pösch, M. Caltabiano (46. Kibler).