TSV Berg gewinnt nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2

Der TSV Berg hat eine Woche nach dem wichtigen Heimsieg gegen den GSV Maichingen beim VfL Pfullingen nachgelegt. In der Fußball-Verbandsliga gewannen die Berger am Samstagnachmittag mit 3:2. In der ersten Halbzeit hatte der TSV enttäuscht und lag verdient mit 0:2 zurück. Die Einwechselspieler brachten aber die Wende.

Wir waren nicht da, waren nicht wach, da hat nicht viel gepasst. Oliver Ofentausek über die erste Halbzeit

Mit den ersten 45 Minuten auf dem Kunstrasen in Pfullingen war Bergs Trainer Oliver Ofentausek überhaupt nicht einverstanden. „Wir waren nicht da, waren nicht wach, da hat nicht viel gepasst.“ Nach einem Fehler von Joel Mayr im Strafraum traf Lukas Klemenz zur Führung (31.). Keine fünf Minuten später ging Mayr ungeschickt in einen Zweikampf. „Den Elfmeter kann man geben“, musste auch Ofentausek zugeben. Timo Krauß erhöhte vom Punkt auf 2:0.

Überragende Vorlage von Pfaumann

Zur zweiten Halbzeit kam Luis Pfaumann für Mayr - damit wechselte Ofentausek den besten Spieler des Tages ein. „Er hat gleich Druck gemacht, es war überragend, was er bewirkt hat“, lobte Bergs Trainer. „Alle anderen sind durch ihn besser geworden.“ Ganz stark war Pfaumanns Vorarbeit vor dem Siegtor: In der 82. Minute spielte er einen traumhaften Pass in den Rücken der Abwehr zu Hannes Pöschl, der Pfullingens Torwart Martin Welsch zum 3:2 für Berg tunnelte. „Der Pass war zum Zunge schnalzen“, sagte Ofentausek.

Kurz nach der Pause hatte Julian Karg mit seinem Kopfballtor zum 1:2 die Berger Aufholjagd gestartet. „Wir sind viel besser angelaufen, die Spieler haben sich gegenseitig gepusht und angetrieben“, sagte Ofentausek. Von Pfullingen kam nach vorne nicht mehr viel. In der 72. Minute glichen die Berger schließlich aus. Nach einer guten Kombination über die rechte Seite kam der Ball von Linus Held in die Mitte, Pöschl bewies im Strafraum seinen Torjägerinstinkt. Acht Minuten später war der ehemalige Regionalliga-Stürmer ein zweites Mal zur Stelle. „Mit sieben Toren und zwei erfolgreichen Wochenende sind wir jetzt hoffentlich wieder in der Spur“, meinte Ofentausek.

Fußball-Verbandsliga, 19. Spieltag:

VfL Pfullingen - TSV Berg 2:3 (2:0). - Tore: 1:0 Lukas Klemenz (31.), 2:0 Timo Krauß (35., Foulelfmeter), 2:1 Julian Karg (48.), 2:2, 2:3 Hannes Pöschl (74., 82.) - Schiedsrichterin: Theresa Hug - Zuschauer: 100 - TSV: Port - Walter (60. Hill), Kibler, Mayr (46. Pfaumann), Karg, Roth - Merk (54. Büg), Held, Hoffmann (60. M. Caltabiano) - Munteanu (87. Tolkmitt), Pöschl.