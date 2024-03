Der TSV Berg kann in der Fußball-Verbandsliga doch noch gewinnen. Gegen den Aufsteiger GSV Maichingen setzten sich die Oberschwaben am Samstag zu Hause im Rafi-Stadion mit 4:2 (3:0) durch. Nach einer souveränen Halbzeit machte sich Berg das Leben nach der Pause selbst schwer, durfte dann aber einmal kräftig durchatmen.

Das war für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Bergs David Hoffmann

Als Adrian Heinle in der 60. Minute mit einem schönen Distanzschuss aus Sicht der Maichinger auf 1:3 verkürzte, drohte den Bergern unnötige Spannung. Doch etwa fünf Minuten später ließ der starke Vlad Munteanu den Ball per Kopf abtropfen, der ebenfalls starke David Hoffmann erzielte aus rund 20 Metern das 4:1. „Das Tor war schon sehr wichtig“, meinte Hoffmann, der mit viel Laufarbeit und schönen Aktionen auffiel. „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden.“ Wichtiger war dem Offensivspieler aber der Sieg. „Das war für uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, meinte Hoffmann.

Vor der Partie lag Berg nur einen Punkt vor dem Aufsteiger, nun sind es vier. „Nach sechs Spielen und nur einem Punkt standen wir schon mit dem Rücken zur Wand“, gab Trainer Oliver Ofentausek zu. „Aber wir haben dem Druck standgehalten und die richtige Reaktion gezeigt.“

Katastrophale Fehler der Gäste

In der ersten Halbzeit wurden die Berger allerdings auch mehrfach vom Gegner eingeladen. Die krassesten Fehler: In der 40. Minute waren sich Melvin Avdic und Torwart Admir Fajic uneinig, wer im Strafraum zu Ball gehen sollte. Moritz Fäßler war der Nutznießer und traf zum 2:0 ins leere Tor. Und in der 45. Minute spielte Maichingen einen katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld, Samuel Walter führte den Einwurf schnell aus, Munteanu verzögerte im Strafraum geschickt, passte dann quer und Hannes Pöschl erzielte das 3:0.

Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Maichingens Trainer Giuseppe Iorfida

Der Stürmer, der in der Winterpause vom Regionalligisten FV Illertissen nach Berg gewechselt ist, hatte in der 26. Minute auch die Führung des TSV erzielt - nach einem guten Spielzug über Jonathan Merk und Munteanu. „Viele erwarten von Hannes 15 Tore in der Rückrunde, weil er aus der Regionalliga kommt“, sagte Ofentausek. „Aber die Verbandsliga ist etwas ganz anderes, da muss er sich erst reinfinden.“

Bis zur Halbzeit hatte das Berger Trainerteam viele gute Dinge gesehen, nach 90 Minuten gab es allerdings auch einige Kritikpunkte. „Wir machen unnötige Fehler und dumme Fouls“, sagte Ofentausek. Vor dem 1:3 war seine Mannschaft nach einem langen Ball der Maichinger mal wieder unsortiert, dazu gab es einige Fouls rund um den eigenen Strafraum. Eins davon war besonders bitter, denn Fäßler sah nach ungeschicktem Einsteigen gegen Heinle die Rote Karte wegen einer Notbremse.

Munteanu trifft nur das Lattenkreuz

In der 88. Minute flog Julian Karg der Ball im Strafraum nach einem Freistoß an die Hand, den Elfmeter verwandelte der agile Heinle zum 2:4. „In Summe haben wir es hinten raus aber ganz gut verwaltet“, meinte Hoffmann. Munteanu verpasste es, seinen starken Auftritt mit einem Tor zu krönen - in der Nachspielzeit setzte er den Ball nach einem schönen Konter ans Lattenkreuz.

Die Gegentore ärgerten die Berger zwar, der Sieg war aber ohne Frage verdient, das gab auch Maichingens Trainer Giuseppe Iorfida zu. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, da war Berg klar besser.“ Für die Gastgeber gab es aber auch zwei schlechte Nachrichten. Früh in der ersten Halbzeit verletzte sich der Rückkehrer Andreas Frick an der linken Wade, zu Beginn der zweiten Halbzeit musste in Niko Maucher ein weiterer Innenverteidiger verletzt vom Feld.

Fußball-Verbandsliga, 18. Spieltag:

TSV Berg - GSV Maichingen 4:2 (3:0). - Tore: 1:0 Hannes Pöschl (26.), 2:0 Moritz Fäßler (40.), 3:0 Pöschl (45.), 3:1 Adrian Heinle (60.), 4:1 David Hoffmann (66.), 4:2 Heinle (88., Handelfmeter) - Schiedsrichter: Daniel Traub - Zuschauer: 200 - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Fäßler (TSV, 83., Notbremse) - TSV: Port - Maucher (56. Held), Mayr, Frick (24. Roth) - Walter, Fäßler, Karg - Merk (85. Kibler), Hoffmann (78. Tolkmitt), Munteanu - Pöschl (73. M. Caltabiano).