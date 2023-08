TSG Ailingen verspielt 2:0–Führung

Der beste Tabellenführer der neuen Saison in der Fußball–Bezirksliga ist der FC Leutkirch. Zu Hause gelang dem Team von Trainer Roman Hofgärtner ein 5:2–Erfolg gegen den TSV Ratzenried. Erfolgreich in die Runde sind auch die beiden Landesliga–Absteiger gestartet: Der SV Oberzell gewann gegen den TSV Meckenbeuren mit 1:0, der TSV Eschach jubelte spät über einen 2:1–Sieg bei der SGM Unterzeil/Seibranz. Die TSG Ailingen, der Vizemeister der Vorsaison, gab bei Aufsteiger SG Argental ein 2:0 aus der Hand.

In der ersten Halbzeit war es ein souveräner Auftritt der TSG Ailingen. Folgerichtig brachte Dean Fiegle seine Mannschaft mit zwei Toren (8., 26.) mit 2:0 in Führung. Der Neuling aus Laimnau war immer einen Schritt langsamer und verlor die meisten Zweikämpfe. Nach Wiederbeginn änderte sich aber das Geschehen auf dem Platz. „Wir mussten aufgrund von Verletzungen und Krankheit die Mannschaft umstellen. Die Einwechslungen haben gefruchtet. Der Punkt war für uns verdient“, sagte ein zufriedener Bruno Müller, Trainer der SG Argental. Gemeint war vor allem Daniele Zamarco, der nach schönem Zuspiel von Felix Brugger ein Tor erzielte (58.). Beim 2:2 durch Matthias Joos (89.) kurz vor dem Ende war er Vorlagengeber. „Das Spiel ist schnell erzählt. Nach guten 45 Minuten haben wir es mehrmals verpasst, das dritte Tor zu erzielen. Wir waren kräftemäßig am Ende“, meinte Ailingens Spielertrainer Daniel Di Leo.

FC Leutkirch ist erster Spitzenreiter

Zum Matchwinner beim FC Leutkirch schwang sich der eingewechselte Musa Gaye auf. Er steuerte zum 5:2 gegen den TSV Ratzenried das 3:1 bei (60.) und bereitete zwei weitere Tore vor. „Es war von Beginn an ein intensives Spiel, indem wir nach dem Ausgleichstreffer besser im Spiel waren. Von da ab waren wir obenauf und profitierten von unseren schnellen Außenstürmern“, betonte der zweifache Torschütze Marvin Ringer.

Der VfL Brochenzell scheint gut für das Derby am kommenden Freitag in Meckenbeuren gerüstet zu sein. Gegen den SV Mochenwangen gewann das Team von Yasin Erdem mit 2:0. Ahmet Cetiner (20.) und Abdulsamet Yazici (56.) erzielten die Tore.

Aufsteiger SGM Unterzeil/Seibranz hatte sich den ersten Heimauftritt in der Bezirksliga gegen den TSV Eschach anders vorgestellt. Nach dem 1:0 des prominenten Neuzugangs Jona Boneberger (FV Ravensburg) schlugen die Gäste schnell zurück. Sören Hirschle sorgte in der 85. Minute mit dem 2:1 für großen Jubel bei den Gästen und betretene Gesichter bei den Gastgebern.

Eine gelungene Heimpremiere erlebte dagegen der SV Vogt. Die Mannschaft von Trainer Emil Stefan Petca besiegte zum Auftakt die SG Baienfurt mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Julian Wucher nach 60 Minuten.

Julian Reichard erzielt das erste Tor der Saison

Julian Reichard, Spieler des SV Maierhöfen–Grünenbach, schoss das erste Tor der neuen Saison. Die Gäste nahmen am Freitagabend beim 3:2–Erfolg alle drei Punkte aus Tettnang mit. „Wenn man die 90 Minuten betrachtet, so waren wir insgesamt die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, sagte Ali Odemer, Trainer der Gäste. „Kämpferisch zeigte die Mannschaft eine gute Leistung. Wir sind zu spät aufgewacht“, meinte dagegen Tobias Kaiser, Trainer des TSV Tettnang. Cheick Alassane Savane Sy war auffälligster Spieler der Gäste und belohnte sich mit dem 3:1. Aus 20 Metern nahm er den Ball volley.

Knapp, aber trotzdem gewonnen. Das ist das Fazit des SV Oberzell beim 1:0 gegen den TSV Meckenbeuren. „Der vergebene Elfmeter (Jascha Fiesel in der zweiten Minute, Anm. d. Red.) gleich zu Beginn hat uns etwas aus dem Rhythmus gebracht. Ich denke trotzdem, dass wir verdient gewonnen haben, auch wenn wir kurz vor dem Ende noch Glück hatten“, meinte Gerhard Schmitz, Sportlicher Leiter des SV Oberzell. Das Siegtor erzielte Lukas Heinz per Kopf nach einer Flanke von Jascha Fiesel (52.).

Ein intensives Spiel erlebten die Zuschauer am Samstag im Eichert. Der heimische SV Kressbronn und der SV Kehlen trennten sich nach einem offenen Schlagabtausch 2:2. „Wenn eine Mannschaft bei diesen Temperaturen zweimal führt, dann sollte sie das Spiel gewinnen. Das ärgert mich“, sagte Kressbronns Trainer Mico Susak. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und uns den Punkt redlich verdient“, meinte dagegen Kehlens Pressesprecher Josef Kesenheimer. Nach dem großen Umbruch im Sommer mit vielen Abgängen präsentierten sich die Gäste vor allem in der Offensive sehr stark.

Die Spiele des 1. Spieltages in der Übersicht:

Fußball–Bezirksliga:

TSV Tettnang — SV Maierhöfen–Grünenbach 2:3 (1:2). — Tore: 0:1 Julian Reichard (34.), 1:1 Luca Marschall (42., Foulelfmeter), 1:2 Stephan Kuhn (45. +1), 1:3 Sy Cheick Alassane Savane (73.), 2:3 Maximilian Konrad (80.) — Besonderes Vorkommnis: Gelb–Rote Karte für Moritz Lingg (SV, wiederholtes Foulspiel, 90. +4) — Schiedsrichter: Andreas Staiger.

SV Oberzell — TSV Meckenbeuren 1:0 (0:0). — Tor: 1:0 Lukas Heinz (52.) — Besonderes Vorkommnis: Meckenbeurens Torhüter Kilian Kuci hält Foulelfmeter von Jascha Fiesel (2.) — Schiedsrichter: Thomas Wachter.

SV Kressbronn — SV Kehlen 2:2 (1:0). — Tore: 1:0 Elias Wiesener (22.), 1:1 Hakan Dogan (49.), 2:1 Samuel Lindinger (77.), 2:2 Jonas Mandel (84.) — Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Felix Dunger (Kehlen, Tätlichkeit, 79.) — Schiedsrichter: Michael Speh.

FC Leutkirch — TSV Ratzenried 5:2 (1:1). — Tore: 0:1 Luca Karg (31.), 1:1 Malick Dambel (34.), 2:1 Marvin Ringer (50.), 3:1 Musa Gaye (60.), 3:2 Marvin Branko Martello (74.), 4:2 Florian Krug (77.), 5:2 Marvin Ringer (90.) — Schiedsrichter: Matthias Wituschek

VfL Brochenzell — SV Mochenwangen 2:0 (1:0). — Tore: 1:0 Ahmet Cetiner (20.), 2:0 Abdulsamet Yazici (56.) — Schiedsrichter: Joachim Weber.

SGM Unterzeil/Seibranz — TSV Eschach 1:2 (1:1). — Tore: 1:0 Jona Boneberger (22.), 1:1 Manuel Ruess (25.), 1:2 Sören Hirschle (85.) — Schiedsrichter: Johann Hecht.

SG Argental — TSG Ailingen 2:2 (0:2). — Tore: 0:1, 0:2 Dean Fiegle (8., 26.), 1:2 Daniele Zamarco (57.), 2:2 Matthias Joos (89.) — Schiedsrichter der Partie: David Kaiser.

SV Vogt — SG Baienfurt 1:0 (0:0). — Tor: 1:0 Julian Wucher (60.) — Schiedsrichterin: Svenja Neugebauer.