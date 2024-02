„Tschechische Erzählungen“ im Konzerthaus Ravensburg

Das Mandelring Quartett (Foto: Uwe Arens) ist am Dienstag, 5. März, um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg zu hören. Das Ensemble blickt auf eine lange internationale Karriere zurück. Schließlich besteht das Quartett unverändert seit 1983 in der Besetzung mit den drei Geschwistern Sebastian Schmidt (Violine), Nanette Schmidt (Violine) und Bernhard Schmidt (Violoncello), und mit Andreas Willwohl (Viola). In Ravensburg stellen sie jeweils ein Streichquartett der drei wohl bekanntesten tschechischen Komponisten vor: Smetanas Streichquartett Nr. 1 „Aus meinem Leben“, Janáceks „Kreutzersonate“ und das berühmte „Amerikanische“ Quartett op. 96 von Antonin Dvorák.