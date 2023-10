TSB Ravensburg sichert sich die Vizemeisterschaft

Die zweite Mannschaft des TSB Ravensburg hat die Saison in der Judo-Bezirksliga auf dem zweiten Platz beendet. Am zweiten und abschließenden Kampftag in Biberach unterlagen die Oberschwaben dem mit drei Spitzenkämpfern besetzen TSV Erbach mit 2:3. Der JC Horb wurde mit 5:0, die Kampfgemeinschaft Ulm/Laichingen mit 3:2 und der JV Nürtingen mit 4:1 besiegt.

Nach dem ersten Kampftag war die Favoritenrolle für die Meisterschaft klar: Der TSV Erbach und der TSB Ravensburg II hatten am ersten Kampftag vier Mannschaftssiege mit jeweils 5:0-Einzelsiegen erreicht.

Die Auslosung wollte es, dass dieser Kampf gleich zu Beginn des zweiten Kampftages ausgetragen wurde. Die drei Spitzenkämpfer des TSV Erbach, Dimitij Popp (dritter Platz U23-Europacup), Anton Popp (deutscher U18-Meister) und Mark Zeiss (1. Bundesliga VfL Sindelfingen) holten die erwarteten Punkte für Erbach. Für die Oberschwaben siegten Robin Weiler (über 100 Kilogramm) und Elias Kühn (bis 66 kg). Weiler und Kühn waren auch die erfolgreichsten Mannschaftskämpfer der Ravensburger ‐ beide Athleten gewannen alle ihre Kämpfe.

Die weiteren Begegnungen wurden vom Team von TSB-Trainer Uli Rothenhäusler souverän gewonnen. 14:2 Punkte bei 34:6 Siegen bedeuteten am Ende Rang zwei hinter dem TSV Erbach und vor dem drittplatzieren JV Nürtingen II.

Es kämpften: Konstantin Lehmann und Elias Kühn (bis 66 Kilogramm), Mustapha Gherouti und Julius Kalfier (bis 73 und 81 Kilogramm), Geovannys Mesa Norchale (bis 90 Kilogramm) und Robin Weiler (über 90 Kilogramm).