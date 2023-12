Der Chrisrtkindlesmarkt in Ravensburg ist eröffnet. Bereits seit Freitagmittag kommen Besucher auf dem Marienplatz und der Bachstraße in den Genuss von Glühwein, Dinnete und Co. Offiziell eröffnet wurde der Markt um 17.30 Uhr von Oberbürgermeister Daniel Rapp. Pünktlich zum Start sorgte der erste Schnee zudem für die passende Atmosphäre.

Einer der Top-Weihnachtsmärkte Deutschlands

„Wir können stolz sein auf unseren Christkindlesmarkt“, sagt Oberbürgermeister Daniel Rapp bei der Eröffnung auf dem zentralen Marienplatz. Gerade habe ihn die E-Mail einer großen deutschen Airline erreicht. Darin: Ein Ranking zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands.

„Unser wundervoller Ravensburger Christkindlesmarkt ist unter den Top drei“, so Rapp. Symbolischer Start für den Markt war das erstmalige Anleuchten des Weihnachtsbaums vor dem Lederhaus. Die 14 Meter hohe und 28 Jahre alte Tanne ist eine Spende einer Familie aus Ankenreute. „Sie soll uns in bewegten Zeiten zusammenführen und Frieden bringen“, so der 51-Jährige.

Was alles geboten ist

Bis zum 23. Dezember hat der Christkindlesmarkt in diesem Jahr geöffnet. Geboten ist neben Glühwein und Speisen aller Art auch einiges an Kunst- und Textilhandwerk. Von Krippenfiguren, Lammfell-Produkten über Kerzen, Seifen oder Holzschnitzereien ist alles dabei. Ergänzt wird das Angebot rund ums Rathaus durch den Reischmann-Weihnachtsmarkt in der Bachstraße. Hier liegt der Fokus mehr auf handwerklich gefertigten Produkten, wenngleich es auch dort Glühwein und kleine Speisen zu kaufen gibt.

Öffnungszeiten sorgen in Vorfeld für Ärger - Standbetreiber nach wie vor unzufrieden

Im Vorfeld der Eröffnung heiß diskutiert waren die Öffnungszeiten. Mittlerweile steht fest: Wie auch in den Jahren zuvor sind Besucher von 11 bis 20 Uhr auf dem Christkindlesmarkt willkommen. Für Glühweinstandbetreiber Stefan Vogt ein gewisses Ärgernis: „Wenn man bedenkt, dass alle Weihnachtsmärkte in der näheren Umgebung mindestens bis 21 Uhr geöffnet haben, ist das für uns durchaus ein Nachteil.“ Man müsse ja nicht gerade bis 23 Uhr offen haben, wie das etwa in Stuttgart der Fall sei. Eine Stunde mehr hätte der Gastronom aber durchaus fair gefunden.

Auch sonst machen dem Oberzeller, dessen Familie seit mehr als 40 Jahren auf dem Christkindlesmarkt vertreten ist, die Bedingungen in diesem Jahr zu schaffen: „Überall steigen die Preise, und wir sind schließlich das letzte Glied in der Kette. Wenn jetzt noch die Mehrwertsteuererhöhung kommt, müssen wir ganz schnell die Preise um 20 Prozent erhöhen“, so Vogt. In diesem Jahr kostet der Glühwein bei ihm noch 3,50 Euro. „Ein wirklich fairer Preis“, wie Vogt findet.

Baustelle auf dem Marienplatz nicht rechtzeitig fertig - Teer als Notlösung

Neben den Öffnungszeiten war lange Zeit auch nicht klar, ob die Baustelle auf dem Marienplatz pünktlich zu Beginn des Christkindlesmarkt fertig wird. Ganz geschafft haben es die beauftragten Firmen zwar nicht. Man behalf sich aber mit etwas Teer und stopfte so die noch offenen Löcher auf dem zentralen Marienplatz. Zum Dank verteilte Oberbürgermeister Rapp Anfang der Woche Brezeln an die fleißigen Arbeiter.

Lange Einkaufsnacht: Am Samstag findet zum Start in die Adventszeit die Lange Einkaufsnacht in Ravensburg statt. Bis 22 Uhr können Besucher in den meisten Läden in der Ravensburger Innenstadt einkaufen.