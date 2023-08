Mit einem Aufruf in verschiedenen Social–Media–Kanälen hat die Stadt Ravensburg in der vergangenen Woche kurzfristig Rettungsschwimmer gesucht. Nur mit externer Hilfe könne der Betrieb im Flappach noch aufrecht erhalten werden, hieß es. Sollte sich bis zum Wochenende keine Unterstützung für die Badeaufsicht finden, müsst das Bad seine Öffnungszeiten anpassen und könne in den nächsten Wochen erst um 12 Uhr anstatt wie gewohnt um 10 Uhr öffnen.

Wie Christa Kohler–Jungwirth von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, haben sich drei Bewerber auf den Aufruf hin gemeldet. Allerdings: „Leider konnte niemand eingesetzt werden, da die geforderten Voraussetzungen — zum Beispiel ein aktueller Rettungsschein — von den Bewerbern nicht erfüllt werden konnten.“ Trotz allem werde das Bad aber zunächst wie gewohnt öffnen. Bis einschließlich Mittwoch sei der reguläre Betrieb gesichert.

Kurzfristige Ausfälle bei den DLRG–Ehrenamtlichen

Der momentane Mangel an Rettungsschwimmern sei auf kurzfristige Ausfälle bei den Ehrenamtlichen des DLRG zurückzuführen, so Kohler–Jungwirt. Langfristig dürften die Ravensburger Bäderbetriebe aber mit demselben Problem zu kämpfen haben wie viele andere Bäder der Region: Überall fehlt geeignetes Personal. Jüngstes Beispiel ist das Eglofser Moorbad. Weil dort für die laufende Saison kein Aufsichtspersonal mehr gefunden werden konnte, begeben sich Badegäste nun „auf eigene Gefahr“ ins kühle Nass, wie es auf der Webseite des Bades heißt.

So weit ist es im Ravensburger Flappachbad noch nicht. Dennoch mache sich der Fachkräftemangel auch hier bemerkbar: „Aktuell sind mangels Bewerbungen zwei Stellen bei den Fachangestellten für Bäderbetriebe unbesetzt“, so Kohler–Jungwirt. Nicht zuletzt deshalb sei man sehr froh über ehrenamtliche Unterstützung durch das DLRG.