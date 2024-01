Trotz furioser Schlussphase leisten Towerstars Aufbauhilfe

Nach einem schwachen Spiel und einem kollektiven Tiefschlaf zwischen der 43. und 47. Minute sind die Ravensburg Towerstars mit einer großen Enttäuschung nach Hause gefahren. Beim EC Bad Nauheim verloren die Ravensburger am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit 6:7. Da half auch eine furiose Schlussphase nichts mehr. Besser machen müssen es die Towerstars am Sonntag (16 Uhr/CHG-Arena) gegen die Krefeld Pinguine.

Trainer Gergely Majoross war am Freitagabend bedient: „Dieses Spiel war ein Alptraum für Trainer“, sagte der Coach der Towerstars. „Wir haben zehn bis 15 dumme Fehler gemacht, so viele darfst du dir natürlich nicht leisten.“ Der Ungar habe von seiner Mannschaft „phasenweise ein gutes Spiel“ gesehen. „Aber so ist es natürlich ein frustrierendes Ende.“

Zu passiv über weite Strecken

Keine Frage: Die Laune bei allen Verantwortlichen, Spielern und Fans des EC Bad Nauheim ist schon deutlich besser gewesen als vor der Partie gegen die Towerstars. Beim Vizemeister der vergangenen Saison knirschte es zuletzt gewaltig. Nach drei heftigen Pleiten in Serie - 2:5 gegen Regensburg, 2:6 in Rosenheim und 3:5 gegen Selb - ging der Blick der Bad Nauheimer eher sorgenvoll Richtung drohender Abstiegsrunde als Richtung direkte Qualifikation fürs Play-off-Viertelfinale. Rosenheim und Selb waren auf den Rängen elf und zwölf bis auf zwei Punkte an den Vizemeister herangerückt.

Die Hessen brauchen also dringend Siege. Gegen den angeschlagenen und unter Druck stehenden Gegner wollten sich die Towerstars am Freitagabend aber auf keinen Fall eine Blöße geben und alle drei Punkte mit nach Hause nehmen. Dieses Vorhaben gingen die Oberschwaben unverändert im Vergleich zur 1:3-Niederlage am Dienstag gegen den Spitzenreiter Kassel an. Doch anders als noch am Dienstag in der CHG-Arena zeigten die Towerstars am Freitag im Colonel-Knight-Stadion in Bad Nauheim kein gutes Spiel.

Bad Nauheim bestraft die Fehler

Das begann verhalten und wurde nur phasenweise besser. Es gab viele Fehlpässe, kaum strukturierte Angriffe - und hinten ein paar Patzer zu viel. Folgerichtig stand es vor dem Schlussdrittel 1:3. „Wenn wir schnell spielen und unser System spielen, dann können wir viele Chancen kreieren“, hatte Maximilian Hadraschek in der ersten Pause bei SpradeTV gesagt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es 1:1 gestanden. Die schnelle Führung der Bad Nauheimer durch Christoph Fischer in der fünften Minute hatte Nick Latta in Überzahl nach toller Vorarbeit von Matt Alfaro ausgeglichen (12.). Doch das 20. Saisontor von Latta war lange das einzige Highlight der Ravensburger in dieser Partie.

Glück hatten die Gäste, dass es nach einem Fehler von Oliver Granz in Überzahl und dem Konter von Brent Raedeke keinen Penalty für Bad Nauheim, sondern nur eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Granz gab (18.). Den Gastgebern merkte man die drei Niederlagen in Folge nicht an. Sie spielten munter nach vorne, verteidigten aggressiv - und nutzten die Patzer der Towerstars. So wie in der 28. Minute: Goalie Ilya Sharipov ließ die Scheibe nach dem Schuss von Alexander Dersch fallen, Max Gerlach staubte ab zum 2:1. Oder in der 32. Minute: Jerry Pollastrone und Raedeke verpassten den Treffer zunächst, doch Bad Nauheim blieb dran und die Ravensburger zu weit weg von den Gegenspielern. Fabian Herrmann hatte ganz viel Platz und nutzte diesen zum 3:1.

Unfassbare Schlussphase

Es sah also nicht gut aus für die Oberschwaben vor dem letzten Drittel. Und es sah gleich noch schlechter aus. Ralf Rollinger musste auf die Strafbank, Gerlach legte mit einer präzisen Direktabnahme in Überzahl das 4:1 nach (43.). Die Towerstars antworteten zwar schnell durch einen schönen Spielzug über Nick Latta, Niklas Hübner und Torschütze Matt Alfaro zum 2:4 (44.). Doch dann wurde es aus Sicht der Towerstars vogelwild: Erst holte sich Markus Lillich seinen eigenen Rebound und erzielte das 5:2, 28 Sekunden später erhöhte Jerry Pollastrone auf 6:2. Ganz schnell ließ Jordan Hickmott noch das 7:2 folgen.

Nach den fünf Toren in viereinhalb Minuten war die Partie eigentlich entschieden. Nico Pertuch kam für Sharipov, für die Towerstars ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Doch dann machten Luigi Calce, Nick Latta erneut in Überzahl, Florin Ketterer und Julian Eichinger tatsächlich noch das 6:7. Ravensburg drückte mit Macht, doch das ganz große Comeback schafften die Towerstars nicht mehr.

EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars 7:6 (1:1, 2:0, 4:5).

Tore: 1:0 (4:59) Fischer (Schmidt, Hickmott), 1:1 (11:10 ÜZ) N. Latta (Alfaro, Sarault), 2:1 (27:02) Gerlach (Dersch), 3:1 (31:37) Herrmann (Raedeke), 4:1 (42:39 ÜZ) Gerlach (Fischer, Hickmott), 4:2 (43:52) Alfaro (N. Latta, Hübner), 5:2 (45:46) Lillich (Dersch), 6:2 (46:14) Pollastrone (Gerlach, Raedeke), 7:2 (47:00) Hickmott (Coffman, Fischer), 7:3 (47:32) Calce (L. Latta, Granz), 7:4 (52:26 ÜZ) N. Latta (Granz), 7:5 (56:32) Ketterer (Sarault), 7:6 (58:34) Eichinger (Herr) - Strafen: Bad Nauheim 12 Minuten, Ravensburg 6 Minuten - Zuschauer: 2046.