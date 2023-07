Trommlergruppen bringen das Rutenfest ins Medienhaus - MIT VIDEOS

Gleich drei Trommlergruppen haben den Verlag „Schwäbisch Media“ am Rutendienstag in Ravensburg besucht und Rutenfest–Stimmung ins Medienhaus in der Karlstraße gebracht.

Die Fahnenschinger St. Konrad zeigen ihr Können bei Schwäbisch Media. (Foto: Eileen Kircheis )

Los ging es mit der Trommlergruppe des Bildungszentrums St. Konrad samt Fahnenschwinger, die sichtlich Spaß daran hatten, sich mit ihren riesigen Trommeln und Fahnen durch die enge Drehtür zu quetschten, statt den weit geöffneten Seiteneingang zu nutzen.

Das Antrommeln des Fanfarenzugs Rauensburg bei Schwäbisch Media hat schon Tradition. (Foto: Eileen Kircheis )

Mit etwas Abstand kamen danach auch der Fanfarenzug Rauenspurg und der Fanfarenzug Tell zu Besuch. Sie alle sorgten mit ihren musikalischen Darbietungen für gute Laune bei den Mitarbeitern.