Trio Toccata zu Gast in der Liebfrauenkirche

Zum traditionell festlichen Herbstkonzert am Samstag, 28. Oktober, um 18 Uhr, lädt das Ensemble „Trio Toccata“ (Foto: Veranstalter) mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick Brugger in die Liebfrauenkirche nach Ravensburg ein. Zur Aufführung kommen laut Ankündigung neben dem Trompetenkonzert von J. B. Loeillet das Hornkonzert von G. P. Telemann, die Vokalise von S. Rachmaninoff, sowie der bekannte Blumenwalzer aus der Nussknacker-Suite von P.I. Tschaikowski. Orgelwerke von J. S. Bach, D. Buxtehude und C. Saint-Saens bereichern das Programm. Im Mittelpunkt steht das Konzert für zwei Trompeten von F. H. Cowen in expressionistisch moderner Tonsprache für diese außergewöhnliche Besetzung. Mit allen Werken verspricht das Trio Virtuosität und eine klangliche Vielfalt vom Barock bis in die Moderne, gespielt auf sämtlichen Instrumenten aus der Horn- und Trompetenfamilie. Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In- und Ausland in dieser Besetzung. Als ein perfekt eingespieltes Trio und einem abwechslungsreichen Konzertprogramm zeichnen sich Ihre Konzerte auf besondere Art und Weise aus. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten. Weitere Infos unter: www.triotoccata.eu