Ravensburg

Trio Popp.Roß.Dohrmann spielt in der Zehntscheuer Ravensburg

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Das Trio Popp.Roß.Dohrmann. (Foto: Kaupo Kikkas )

An Gitarre, Mandoline und Kontrabass entführen Jens-Uwe Popp, Jochen Roß und Florian Dohrmann das Publikum am Donnerstag, 16. November, mit klassischen, cineastisch anmutenden und auch jazzigen Klängen in ihre musikalische Welt.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 10:52 Von: sz