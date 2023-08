Wie mittlerweile zur Tradition geworden, kämpften sich auch in diesem Jahr, am ersten Wochenende im August, wieder Triathleten aus Nah und Fern durch die Fluten des Flappachweihers. Knapp 400 Sportler, rund 100 Helfer und viele hundert Zuschauer feierten trotz früherbstlichen Wetters den Ausdauerdreiklang aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Punkt 11 Uhr gab Oberbürgermeister Daniel Rapp den Startschuss. Danach hieß es eine Runde durch den Flappach schwimmen, 24 Kilometer durch die oberschwäbische Hügellandschaft radeln und abschließend noch ein Fünfkilometerlauf absolvieren. Ziel war dann wiederum das Ravensburger Freibad. Besonders in diesem Jahr: Mit Linus Lehnen konnte ein Ravensburger sich in die Siegerliste des Traditionswettbewerbs eintragen.