Triathletin Anne Marchand ist Landesmeisterin

Anne Marchand vom DAV Ravensburg ist in ihrer Altersklasse baden–württembergische Meisterin beim 32. Breisgau–Triathlon (Landkreis Emmendingen) über die Mitteldistanz über zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen geworden.

Nach zwei Runden im Müllersee ging es für die Athleten auf die schöne, aber auch anspruchsvolle Radstrecke mit insgesamt 1200 Höhenmetern. Auf der anschließenden Laufstrecke war laut Mitteilung die extreme Hitze der größte Gegner, sodass zahlreiche Athleten aufgeben mussten. Anne Marchand lief nach 5:57,43 Stunden durchs Ziel und erreichte damit den ersten Platz bei der baden–württembergischen Meisterschaft in der Altersklasse W45.

Weitere erfolgreiche Starter vom DAV Ravensburg waren Klaus Ulmer, Thomas Ablinger und Philip Kling. Klaus Ulmer wurde Dritter bei den baden–württembergischen Meisterschaften in der AK55. Thomas Ablinger erreichte in der Altersklasse M30 den achten Platz. Philip Kling absolvierte seine erste Mitteldistanz überhaupt. Nach Platz 155 im Schwimmen kämpfte er sich dank seiner Fahrrad– und Laufleistungen auf Gesamtplatz 94 vor. Das bedeutete Platz sechs in der Altersklasse M45.