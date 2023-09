Trend zur Städtereise zeigt sich auch in Ravensburg

Ob hochsommerliche Temperaturen oder Regenwetter: das Kunstmuseum Ravensburg und das Museum Humpis–Quartier erfreuen sich diesen Sommer besonders vieler Besucher von nah und fern. Der generelle Trend zur Städtereise ist nach Angaben der Stadtverwaltung auch in Ravensburg spürbar.

Gerade im Sommer besuchen viele Tagesgäste der Region gerne die Ravensburger Innenstadt mit ihren Attraktionen und Geschäften, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle. Die Besucher genießen die kulturellen Angebote wie die Museen sowie Stadtführungen und die unterschiedlichen Veranstaltungen.

Das absolute Highlight des Sommers war die „Lange Nacht im Museumsviertel“ mit der Licht– und Soundprojektion am Obertor zum zehnjährigen Jubiläum des Museumsviertels und dem individuellen Abendprogramm in den Museen mit mehr als tausend Besuchern.

Ein außergewöhnlich hoch frequentierter Besuchertag ist der Ein–Euro–Freitag, der seit Juni 2022 einmal monatlich im Kunstmuseum, im Museum Humpis–Quartier und im Wirtschaftsmuseum angeboten wird. An diesem Tag kommen durchschnittlich zwei Drittel mehr Besucher in die Museen. Für viele von ihnen ist der reduzierte Eintritt ein unerwartetes Geschenk. Marta, Hannah und Lina aus Friedrichshafen, Heidelberg und dem schwedischen Uppsala schwärmen: „Eine super Idee mit dem Ein–Euro–Freitag, für uns eine Überraschung. Museen müssen zugänglich für alle sein. Wir kommen bestimmt wieder.“

Paul A. aus Reutlingen ist laut Presseinformation begeistert von der aktuellen Ausstellung „(Wahl-) Familie. Die, die wir sind“ im Kunstmuseum: „Weil sie in verschiedenen Medien ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Familie bietet.“ Anna H. aus Ulm sagt mit Blick auf die Sonderausstellung für die kleinsten Besucher: „Ich war das erste und bestimmt nicht das letzte Mal hier. Besonders gut hat mir die liebevolle und großzügige Gestaltung des Kreativbereichs für Kinder gefallen.“

Neben den regelmäßigen Ausstellungsführungen am Sonntagnachmittag erfreut sich auch das Kinderatelier zur Marktzeit am Samstag vieler Besucher. Stephanie C. aus Berlin und Caroline B. aus Karlsruhe hingegen verbinden ihre Tage am Bodensee stets mit einem Abstecher in die historische Altstadt und einem Besuch in die Museen.

Im Museum Humpis–Quartier stand der August noch einmal im Zeichen der aktuellen Sonderausstellung „Eine Frage des Geschlechts? Frauengeschichte in Ravensburg“, die am 3. September zu Ende ging. Das Thema zog vor allem überdurchschnittlich viele Frauen aller Altersgruppen über die Region hinaus an. Oder die „Unternehmerfrauen im Handwerk, Arbeitskreis Ravensburg“, die die Ferienzeit für einen gemeinsamen Kulturabend nutzen und eine Führung in der Ausstellung mit anschließendem Besuch in der Humpis–Gaststätte gebucht hatten: „Ich war schon oft hier im Museum, aber mir fällt immer wieder etwas Neues auf. Oder ich schaue mir die Dinge aus einem anderen Blickwinkel an, gerade mit einer Führung erfährt man immer wieder Unbekanntes“, resümierte eine der Teilnehmerinnen. Fazit: auch zu Hause lässt sich der Horizont erweitern.

Der Trend zur Städtereise hat laut einer Studie des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) zugenommen. „Dies ist natürlich auch in der Hochsaison von Juli bis September am stärksten spürbar“, sagt Anna–Maria Barrelmann, stellvertretende Leiterin der Tourist Information Ravensburg. Die Stadtführungen und Türme sind derzeit gut ausgelastet und beliebt bei Urlaubern und auch bei Einheimischen. Auch der Wochenmarkt am Samstag ist ein starker Besuchermagnet und lädt mit seinen saisonalen Produkten und der tollen Atmosphäre zum Bummeln ein.